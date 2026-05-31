El secreto del pequeño colegio en el corazón de Galicia que brilla en la PAU: "Es trabajo bien hecho"

Con nervios, ganas y los últimos repasos antes de la PAU 2026. Así están los más de 13.000 estudiantes de toda Galicia que se presentarán a estos importantes exámenes del 2 al 4 de junio, entre ellos los del CPR Plurilingüe María Inmaculada de Silleda, centro de referencia que en los últimos años ha situado la nota media de su alumnado en estas pruebas entre las mejores de la comunidad gallega.

¿El secreto? Su director desde 2017, Manuel Constenla, confiesa que no hay un secreto como tal, sino mucho trabajo, constancia y entendimiento entre profesorado, alumnado y familias. Y es que este pequeño centro imparte clases desde las etapas de infantil hasta bachillerato, favoreciendo el acompañamiento del estudiantado en cada etapa educativa de forma cercana.

Casi 60 años funcionando

El CPR Plurilingüe María Inmaculada nació de una "necesidad": "Somos un colegio diocesano de ideología católica que comenzó por la falta de institutos en la zona". Una vecina de Silleda, María Seoane Colmeiro, dejó en 1952 su herencia a la Iglesia pidiendo que se atendiese el ámbito educativo mediante la creación de una institución social, siempre que se mantuviesen las necesidades de su hermano cubiertas.

Doce años después, gracias al nuevo cura de Silleda, Vidal López Ferreiro, se crea la Fundación María Seoane Colmeiro como titular jurídica del futuro colegio María Inmaculada, que comenzó a funcionar en 1967 para permitir que las generaciones rurales y económicamente menos favorecidas pudiesen cursar bachillerato sin tener que desplazarse a la ciudad. Estaba gestionado por las Misioneiras de la Doctrina Cristiana.

El colegio fue evolucionando, adaptándose a los cambios normativos correspondientes mientras crecía. Al principio era sobre todo femenino y contaba con régimen de internado para que las jóvenes no solo de Silleda sino del área de Caldas de Reis pudiesen acceder a los estudios, gracias en parte a la congregación de monjas que gestionó el centro hasta 2007, cuando se cerró el internado femenino.

Patio del CPR Plurilingüe María Inmaculada. Cedida

La gestión del centro depende actualmente del presidente de la Fundación María Seoane Colmeiro y, desde 2025, forma parte de la Fundación Educativa Nites. Un camino de más de 70 años desde que María Seoane Colmeiro decidió dejar parte de su herencia para crear una institución que, con el apoyo de la Iglesia, ha ido creciendo y consolidándose en Silleda.

Actualmente, el estudiantado está formado por niños y jóvenes de Silleda, Lalín y zonas muy cercanas: suman unos 300 alumnos divididos en un aula por curso, formando una gran familia. Manuel Constenla trabaja en el centro desde 2008 y, además, imparte las clases de Educación Física. "Al ser profesorado estable conocemos a los niños, las necesidades de cada uno", señala.

Acompañamiento y personalización

El alumnado del CPR Plurilingüe María Inmaculada consiguió el año pasado obtener los mejores resultados de un centro privado en la PAU, con una media de 11,74 una vez combinadas las notas de Bachillerato con las de la fase obligatoria y voluntaria de las pruebas de acceso a la universidad. La media en la fase obligatoria fue de 7,77.

Manuel Constenla reivindica que esto es resultado del trabajo constante desde que los jóvenes llegan en Infantil al centro hasta que se enfrentan a los temidos exámenes. "Enseñamos al alumno las cosas necesarias para que cuando llegue el momento pueda defender una prueba en el selectivo o valerse en el mundo de la forma más eficiente posible", explica el director.

"A lo mejor alguno tiene dudas sobre si hacer una FP superior o una carrera. Nosotros siempre les aconsejamos que vayan, porque dejan hecha la selectividad y nunca saben cuándo les va a hacer falta. Si van cuando lo tienen fresco, trabajado, es mejor" Manuel Constenla, director del CPR Plurilingüe María Inmaculada

Una vez terminados los exámenes del curso, el profesorado continúa estando disponible en el horario de la materia que imparte en segundo de Bachillerato para que aquellos alumnos que tengan dudas sobre algún ejercicio puedan consultarlas con ellos. Una forma de que cada joven pueda organizar su tiempo sabiendo que tiene disponible alguien a quien recurrir si le surgen dudas o se siente inseguro.

La gran mayoría de los estudiantes que hace Bachillerato se presenta a la PAU. "A lo mejor alguno tiene dudas sobre si hacer una FP superior o una carrera. Nosotros siempre les aconsejamos que vayan, porque dejan hecha la selectividad y nunca saben cuándo les va a hacer falta. Si van cuando lo tienen fresco, trabajado, es mejor", explica Constenla.

El alumnado de Galicia se dividirá durante la PAU en 36 centros de 10 localidades gallegas. Los estudiantes del CPR Plurilingüe María Inmaculada van a la Facultade de Económicas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), donde están acompañados por un profesor en todo momento.

Una presencia constante, la del profesorado, que hace que los futuros universitarios o estudiantes de FP no se sientan solos durante los tres días que duran las pruebas, en las que cada año brilla el conocimiento de los alumnos del CPR Plurilingüe María Inmaculada. ¿El secreto? "Es algo que siempre me he preguntado. Se suma el conocimiento del alumno con un profesorado estable y el buen trabajo de ambos".

Manuel Constenla reconoce que siempre afronta las pruebas con tranquilidad porque tiene confianza plena en los enseñantes, que llevan años preparando a jóvenes para la PAU, y en la capacidad de preparación y de trabajo de los estudiantes: "No estamos hablando de la panacea ni de un sistema educativo que nos hayamos inventado; simplemente, es trabajo bien hecho".

La última promoción, lista para la PAU

El director del centro se muestra orgulloso este trabajo que ha hecho que, año tras año, los resultados sean buenos. "En los últimos seis o siete años quedamos tres veces en el Top 10 de Galicia. Ahí ves que hay una trayectoria", reivindica Constenla, que añade que es "un orgullo" dirigir un colegio así, en el que trabajan profesionales como sus compañeros.

¿Y después de la PAU? Manuel Constenla explica que gracias a estar en un municipio pequeño y a que en ocasiones el estudiantado tiene hermanos que continúan con sus estudios en el centro, pueden saber cómo les va en los años siguientes a estos jóvenes que han visto crecer. Un contacto que el profesorado valora muy positivamente, alegrándose del camino de los jóvenes.

Los últimos en terminar Bachillerato cuentan ahora los días y las horas para enfrontarse a los exámenes de la PAU 2026. Lo hacen con nervios, pero también con una buena base después de tantos años de estudio y trabajo y el deseo de que todo salga bien tanto del director del centro como del profesorado. Un pasito más.