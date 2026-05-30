Qué fue de Martín, la mejor nota de la Selectividad 2025 (PAU) en Galicia: "Ha sido un año muy ajetreado"

Martín Casanova obtuvo la mejor nota en la PAU 2025 de Galicia. Este joven lucense, un año después, está a punto de finalizar su primer año de universidad que, según cuenta a este medio, ha sido "muy ajetreado".

Tras obtener una puntuación de 9,96 en la fase obligatoria y de 13,96 en la calificación final, Martín se trasladó de Lugo a Santiago de Compostela para cursar la carrera de Derecho en la USC, donde inició en septiembre del año pasado una nueva etapa académica.

Un año muy ajetreado, pero lleno de experiencias

La universidad es una etapa de cambios y, para Martín, no ha sido diferente. Ahora que llega el verano, recuerda sus primeros meses como un periodo de ritmo intenso, aunque asegura estar muy contento con la experiencia y cree haber acertado con la carrera.

"En primero todas las materias son generales, pero me está gustando. Estoy bastante contento", señala al otro lado del teléfono.

En Derecho, la mayor parte de la nota depende de un único examen, en torno al 70-90%, y reconoce que durante el primer cuatrimestre se relajó demasiado, lo que le obligó a afrontar un intenso sprint de estudio en diciembre. "Lo peor fueron las navidades", reconoce.

Ahora que vuelve a entrar en periodo de exámenes, asegura que se ha organizado mejor, pasando sus apuntes a limpio con antelación para facilitar el estudio para los exámenes finales. No obstante, para Martín, lo peor de la universidad es la época de exámenes.

"Lo tengo clarísimo", afirma con rotundidad.

Pero la etapa universitaria también tiene muchas cosas buenas y, en su caso, Martín valora especialmente que "tienes mucha más libertad". De hecho, sus primeros meses en la universidad los vivió "más de relax", participando en todo tipo de actividades: debate, deporte, conservatorio, descubriendo Santiago, etc.

Martín optó por una residencia universitaria

Como muchos otros estudiantes, Martín optó por una residencia universitaria en lugar de un piso, una decisión que también considera muy acertada, ya que, además de ofrecerle ciertas comodidades, le ayudó a conocer gente rápidamente.

Este joven lucense no tardó en adaptarse al ritmo de la universidad y de la ciudad, y ya en los primeros días hizo sus primeros amigos. "Son todos muy majos, tanto los de la residencia como los de la universidad", señala.

Martín también se decantó por la residencia universitaria porque este curso estaba terminando el último año del conservatorio. "Tuve muy poco tiempo y el hecho de que me dieran muchas cosas hechas creo que ayuda bastante", explica.

En su segundo año de carrera seguirá en la misma residencia universitaria, pero en tercero, quizás, cambie a piso.

Un consejo para los futuros universitarios

La cuenta atrás para la PAU en Galicia llega a su final. Desde el próximo martes 2 de junio hasta el jueves 4 de junio, un total de 13.441 estudiantes de 2º Bachillerato se examinarán de la Selectividad en 36 centros de 10 localidades gallegas de las cuatro provincias.

Para todos aquellos estudiantes a los que apenas les quedan unos días para las pruebas, Martín les aconseja afrontar un último sprint final. "La PAU tiene que dar respeto, pero a mí lo que más me ayudó fue saber que tenía casi del todo claro que iba a entrar en Derecho con la nota que tenía", recuerda.

Y añade: "Saber manejar la presión ayuda bastante. Todos nos ponemos nerviosos y podemos quedarnos en blanco, pero hay que utilizar la información que tienes". Además, desconectar y relajarse con los amigos entre examen y examen fue clave para que este joven lucense lograra tan buenos resultados.