Más de 3.800 estudiantes harán la PAU 2026 en la UDC de Coruña: estos son los horarios de los exámenes

Cuenta atrás para la PAU en A Coruña. La Universidade da Coruña (UDC) acogerá desde el próximo martes 2 de junio hasta el jueves 4 de junio las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2026, en las que participarán un total de 3.813 estudiantes entre los campus de A Coruña y Ferrol.

Del total de alumnos matriculados, 2.981 corresponden al LERD (Lugar de Encuentro y Recogida) de A Coruña. De ellos, 2.855 realizarán los exámenes en distintas facultades y escuelas de la propia UDC, mientras que los 126 estudiantes procedentes de los centros de Cee y Zas se examinarán en el IES Agra de Raíces de Cee. Por su parte, el Campus de Ferrol contará con 832 aspirantes.

La universidad habilitará un total de seis centros en A Coruña para el desarrollo de las pruebas. En el Campus de Elviña estarán disponibles la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y las facultades de Derecho, Informática y Economía y Empresa. En el Campus de A Zapateira las pruebas se celebrarán en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y en la Facultad de Filología.

En Ferrol, el alumnado se distribuirá entre la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y la Facultad de Humanidades y Documentación.

Además, tanto en A Coruña como en Ferrol habrá comisiones específicas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Horarios de la PAU 2026 en Galicia

La convocatoria ordinaria arrancará el martes 2 de junio a las 09:00 horas con una presentación informativa para el alumnado. El primer examen será el de Lengua Castellana y Literatura, que se celebrará entre las 10:00 y las 11:30 horas.

Martes 2 de junio

10:00 - 11:30 horas: Lengua Castellana y Literatura.

12:00 - 13:30 horas: Historia de España o Historia de la Filosofía.

16:00 - 17:30 horas: Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

18:00 - 19:30 horas: Dibujo Técnico, Historia de la Música y de la Danza y segunda lengua extranjera (Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués).

Miércoles 3 de junio

09:30 - 11:00 horas: Primera Lengua Extranjera.

11:30 - 13:00 horas: Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

16:00 - 17:30 horas: Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II.

18:00 - 19:30 horas: Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

Jueves 4 de junio

09:30 - 11:00 horas: Lingua Galega e Literatura.

11:30 - 13:00 horas: Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.

La PAU finalizará oficialmente el jueves 4 de junio a las 13:00 horas.

Medidas de control y publicación de notas

Como en años anteriores, desde 2019 se emplearán dispositivos de detección de radiofrecuencias en las aulas para evitar el uso de dispositivos electrónicos no permitidos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Además, el profesorado podrá solicitar en cualquier momento la inspección de gafas, calculadoras, bolígrafos u otros objetos personales durante las pruebas. La posesión de cualquier dispositivo electrónico no autorizado supondrá la expulsión inmediata del examen.

Las calificaciones provisionales se publicarán el 11 de junio en la página web de la CIUG, mientras que las notas definitivas estarán disponibles el 18 de junio.

Por otra parte, la convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio para el alumnado que apruebe Bachillerato en las recuperaciones o no supere la convocatoria ordinaria.