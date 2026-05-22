Las colas vuelven a la 'Conchi' de Santiago: "Si llego a la hora que abre no hay sitio"

En Santiago, mayo es sinónimo de varias cosas. La primera las fiestas de la Ascensión, con sus múltiples actividades y atracciones para disfrutar; la segunda se debe retroceder a 1856 para celebrar el tradicional Banquete de Conxo; y para algunos, la tercera no estará marcada en el calendario, pero para otros muchos -y más siendo Santiago una ciudad universitaria- el quinto mes del año es sinónimo de exámenes finales.

Durante años, por el fin del curso académico, se repite la misma imagen: las colas interminables para entrar en la Biblioteca Concepción Arenal de la Universidad de Santiago (USC), para muchos conocida como la 'Conchi'. La biblioteca abre a las 8:30 horas, pero son varios los estudiantes que ya están esperando su apertura mucho antes para intentar conseguir un sitio, algunas veces imposible.

Es el caso de Noa, una estudiante de Medicina, que llega sobre las 8:15 horas, "realmente senón non encontro sitio", intenta hacer cola antes porque "si chego á hora que abre xa non hai sitio". La biblioteca cuenta con hasta seis plantas, configuradas en tres áreas diferenciadas: el área de estudio (las plantas -1, -2 y -3); una zona de investigación (la planta 1 y la 2), y ya el propio acceso (la planta 0). Comenta Noa que, de tener preferencia por sentarte en alguna que otra planta o zona concreta, "tes que asegurarte chegar antes".

"Intentamos venir siempre a la Conchi", dicen Ana, estudiante de Periodismo, y Sara, estudiante de Filología Hispánica. Son de las que también llegan antes para intentar conseguir un sitio: "Lo hemos conseguido siempre". Sobre las 8:15 horas o como muy tarde sobre las 8:20 horas ya están en la cola: "Como llegues un poco más tarde ni haciendo la cola creo que consigas". Alertan de que "si vienes de tarde ya es imposible" encontrar algún sitio.

Muchos estudiantes hacen cola e intentan guardar algún sitio cuando consiguen entrar para sus amigos. En el caso de Noa dice que "non fai falta" ya que "somos os que somos e chegamos á hora". Sin embargo, la futura médica comenta la dificultad de esta estrategia: "Sitios é difícil gardalos porque como chega todo o mundo 'a pelotón', xa a primeira hora está todo a rebosar".

A la Conchi vienen más que universitarios, como Martina, que está preparándose y estudiando para la selectividad. Antes de intentar entrar en la carrera de Magisterio, consigue hacerlo en la Conchi sin madrugar tanto como sus compañeras gracias a haber tenido un sitio guardado. Llegó sobre las 10:30 horas y explica que sus amigas "sí que vienen antes, cuando abren".

María estudió Derecho y ahora está opositando, la acompaña su amiga Gemma, estudiante de Farmacia y que ahora estudia un máster. Solían estar sobre las 9:00 horas, "ahora ya la gente está aquí a las 8:30 horas y ya no vengo" dice María que intenta estudiar en la biblioteca de la Facultad de Derecho: "Antes, cuando estudiábamos, recuerdo ir a la de Derecho a las 8:10 horas, como muy tarde".

"Tienes que venir a primerísima hora y vas calculando, si a las 8:20 horas no tienes sitio, mañana entras antes" dice su amiga Gemma. "Tienes que conocer a alguien. Yo venía pronto y a mis amigas les guardaba sitio" comenta la ex estudiante de Derecho que madrugaba y se encontraba a mucha gente con la misma estrategia que ella "cogía mucho sitio y quien viniese cinco minutos más tarde ya no había sitio".

Más cola y madrugones durante los fines de semana

Los findes de semana, la situación se complica: la Biblioteca Concepción Arenal es la única abierta durante esos días, intensificándose aún más las colas. Durante esos dos días, Ana y Sara encuentran más problemas y dicen que "está complicado" encontrar un hueco libre, eso que llegan sobre las ocho.

Noa también señala que los fines de semana "a cola é moito máis longa" llegando a la altura de tráfico, mientras durante la semana 'solo' llega hasta la altura de los bares y las cafeterías.

¿Por qué la Conchi?

¿Por qué triunfa esta biblioteca entre los estudiantes? El colapso no viene por un mero capricho, aunque dice Sara que "tengo fijación por la Conchi", la localización, las comodidades que ofrecen o el amplio horario son algunos de los factores clave para que muchos estudiantes hagan colas y conviertan esta biblioteca en su segunda casa en época de exámenes.

"Al estar en el centro queda más cerca del piso" explica Ana quien también añade que "la luz también me gusta" y "la mesa la noto más grande y me puedo acomodar". Para Noa la ubicación también es importante, "está bastante céntrica" y resalta la comodidad y los horarios que "están moi ben porque son moi amplios".

Otro de los elementos claves: los enchufes. En la Conchi los enchufes están en la propia mesa con varios por estudiante, "Dereito é moito máis ruidoso e non hai enchufes" explica Noa.