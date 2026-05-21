El alumnado del CEIP Labaca de A Coruña reivindica el papel de la mujer a través del bordado

El alumnado del CEIP Plurilingüe Labaca convirtió el bordado en una herramienta de reflexión, creatividad y reivindicación a través de una actividad desarrollada dentro del Plan Proxecta "Donas de si".

La iniciativa implicó a todos los cursos del centro educativo, desde Infantil hasta sexto de Primaria, y culminó con una exposición interactiva instalada en el hall del colegio, un edificio histórico que data de 1915.

A través de diferentes lemas, eslóganes y trabajos manuales, los estudiantes reflexionaron sobre el papel de la mujer en distintos ámbitos, así como sobre referentes femeninos, profesiones o conceptos vinculados a la igualdad.

El alumnado de Infantil realizó tres bastidores grupales donde se refleja la fecha de inicio de la actividad y la conmemoración del 8M. Por su parte, primero y segundo de Primaria trabajaron sobre adjetivos que representan a las mujeres. Cada alumno elaboró un bastidor individual dentro de una actividad colectiva bajo el lema "Bordar es red".

En tercero y cuarto de Primaria, el trabajo giró alrededor de las profesiones y del carácter multidisciplinar de las mujeres, acompañado del lema "Bordar é arte".

El alumnado de quinto llevó la actividad al inglés bajo el lema "The art of embroidery", mientras que sexto de Primaria realizó una investigación sobre mujeres gallegas, combinando el trabajo reflexivo con la creación artística.

Una exposición interactiva con códigos QR

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es el carácter interactivo de la exposición. Además de los bordados individuales con el nombre de cada referente femenina, las piezas incluyen códigos QR que permiten acceder a información visual y auditiva sobre las mujeres investigadas por el alumnado.

Desde el centro destacan además el valor educativo del bordado como actividad manual capaz de trabajar habilidades como la atención, la autonomía, la motricidad o la creatividad.

"Bordamos por las referentes anónimas que crearon y sostuvieron una sociedad alrededor de lo invisible: cuidando, educando y resistiendo", señalan desde el proyecto.

La exposición puede visitarse actualmente en el hall del CEIP Labaca y está abierta a toda la comunidad educativa.