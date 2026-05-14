La UDC llena los bares de A Coruña de ciencia con una nueva edición de Pint of Science

La Universidad de A Coruña se suma un año más a Pint of Science, el festival internacional de divulgación científica que transformará varios bares de la ciudad en puntos de encuentro entre investigadores y ciudadanía los próximos 18, 19 y 20 de mayo.

La iniciativa volverá a convertir espacios cotidianos en escenarios para acercar la ciencia al gran público, con un formato divulgativo, accesible y participativo que busca romper barreras entre la investigación y la sociedad.

Durante tres jornadas consecutivas, personal investigador de la Universidade da Coruña, del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), así como profesionales del CSIC, del SERGAS y de otras entidades científicas, ofrecerán charlas breves en las que explicarán algunos de los avances y retos científicos más relevantes de la actualidad.

Las sesiones se desarrollarán en el Bar Frei Caneca, situado en la calle Almirante Cadarso, 4, y en el Bar Árnica, en la calle Herrerías, 2, donde el público podrá asistir gratuitamente a ponencias sobre cuestiones vinculadas a la salud, la biotecnología, la inteligencia artificial, la exploración espacial, la sostenibilidad o el cambio climático, todo ello en un ambiente cercano y distendido.

En el Bar Frei Caneca, las actividades comenzarán cada jornada a las 19:00 horas, con propuestas centradas en cuestiones como la tecnología aplicada a la inclusión social, los mecanismos del sistema inmune frente al cáncer, la ciberseguridad basada en inteligencia artificial, la reutilización de ropa usada para obtener materiales sostenibles o el funcionamiento del GPS y su papel para determinar la posición exacta sobre la superficie terrestre.

Por su parte, el Bar Árnica abrirá sus sesiones a partir de las 20:00 horas, con relatorios que profundizarán en temáticas como la dieta mediterránea aplicada a pacientes de diálisis, sistemas de refrigeración sostenibles, la antropología del tatuaje en la era digital, la revolución biomédica de las terapias CAR-T, la biodiversidad marina, la reparación de estructuras de hormigón mediante bacterias o el análisis del polen como fuente clave para interpretar información climática.

La participación de la Universidade da Coruña en Pint of Science trasciende además el ámbito coruñés y se extiende a otras localidades gallegas como Ferrol, Carballo, Arteixo y Brión, donde también habrá presencia destacada de investigadores vinculados a la institución académica.

En Ferrol, la programación arrancará el 18 de mayo a las 19:00 horas en el local Cuerda Floja, donde Pedro Manuel Fernández, del Grupo Integrado de Ingeniería, analizará la relación entre energía eólica y control de incendios mediante matemáticas aplicadas. El día 19, en Monique Coffee, el investigador Ramón y Cajal Alejandro Blanco propondrá un recorrido divulgativo que conectará la evolución de los cocodrilos con los videojuegos y las matemáticas. La programación ferrolana concluirá el día 20 en el Kiwi, donde Lorena Acea y Lucía Santiago abordarán cuestiones relacionadas con la mente, el álgebra y el mar.

Carballo también acogerá una cita destacada el miércoles 20 a las 19:30 horas, cuando la docente Isabel García García ofrecerá una conferencia centrada en el autismo y los desafíos científicos y sociales vinculados a este ámbito.

En Arteixo, el Bar Latitud será escenario el martes 19 de una doble sesión divulgativa en la que la profesora Cristina Naya reflexionará sobre cómo comprender las matemáticas a través de materiales manipulativos, mientras que la investigadora del CITEEC Amal Nnechchi presentará los avances del proyecto de recuperación ambiental del río Monelos. Ya el miércoles 20, Elena Pazos, investigadora del CICA, participará en el Bar La Ventana con una charla centrada en el potencial científico de los péptidos.

Brión cerrará la participación de la UDC fuera de las grandes ciudades con la intervención de María del Carmen Veiga Barbazán, investigadora del CICA, quien explicará cómo distintas tecnologías permiten transformar residuos en bioplásticos y otros compuestos de alto valor añadido en una sesión prevista para el lunes 18 en el Novo Faro.

Pint of Science se celebra de forma simultánea en cerca de 500 ciudades de 27 países de todo el mundo, consolidándose como una de las grandes referencias internacionales de la divulgación científica. Su objetivo pasa por generar espacios de conversación directa entre comunidad científica y ciudadanía, promoviendo la cultura científica y el pensamiento crítico en formatos accesibles.

El festival nació en 2012 de la mano de los investigadores Praveen Paul y Michael Motskin, del Imperial College de Londres, tras organizar un encuentro entre científicos y pacientes afectados por enfermedades neurodegenerativas.