Casi 50 estudiantes de A Coruña viajan a Madrid para conocer desde dentro el trabajo en Oracle

Los estudiantes de A Coruña en la sede de Oracle Cedida

La escena, de madrugada y en plena oscuridad frente a la Casa do Estudantado del campus de Elviña, parecía más propia del inicio de una excursión improvisada que de una actividad académica. Sin embargo, lo que arrancaba a la una de la madrugada era un viaje con destino muy concreto: la sede de Oracle España, en pleno Paseo de la Castellana de Madrid.

Cerca de medio centenar de estudiantes y personal de la Universidade da Coruña participaron en esta expedición organizada dentro del programa EMPREGA-T, impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad para acercar el mundo universitario al tejido empresarial.

El grupo estuvo acompañado por Paula Castro, adjunta de Empleabilidad de la UDC, e Inmaculada Muñoz, técnica de empleo de la universidad. La iniciativa permitió al alumnado conocer desde dentro el funcionamiento de una multinacional tecnológica y acercarse a posibles salidas profesionales antes incluso de finalizar sus estudios.

La mayoría de participantes procedían de titulaciones vinculadas a la informática y las tecnologías, aunque también viajaron estudiantes de otras disciplinas. Todos compartían un mismo objetivo: descubrir cómo funciona el entorno laboral en una gran empresa tecnológica.

Los estudiantes, en el centro de Madrid Cedida

Más de nueve horas de carretera

El desplazamiento hasta Madrid no estuvo exento de dificultades. Obras, desvíos y numerosos kilómetros marcaron un trayecto de casi diez horas que el grupo realizó en autobús, con parada también en Ferrol. A pesar del cansancio, el viaje estuvo marcado por el compañerismo y la expectación ante la visita.

La llegada a la sede de Oracle supuso un cambio de ritmo para los estudiantes, que fueron recibidos con desayuno y varias actividades antes del inicio de las ponencias.

Inteligencia artificial, empleabilidad y “power skills”

La jornada comenzó con la intervención de Diana Fernández, EMEA VP Cloud Adoption de Oracle, que presentó el acuerdo SDI y diferentes programas de formación tecnológica dirigidos al estudiantado universitario. Posteriormente, Mariano Jiménez, Account Cloud Engineer & Data Scientist, habló sobre el papel de los datos y la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

Uno de los momentos más prácticos de la visita llegó con la charla de Belén Storino, Principal Talent Advisor, centrada en los procesos de selección y en las habilidades que buscan actualmente las multinacionales tecnológicas.

El cierre corrió a cargo de Albert Triola, director general de Oracle España, que apostó por una intervención alejada del lenguaje corporativo y centrada en las denominadas “power skills”: curiosidad, pensamiento crítico o capacidad de comunicación.

Triola animó al alumnado a desarrollar proyectos personales, mantener aficiones y aprender de manera constante, defendiendo que el desarrollo profesional también está ligado al bienestar y la motivación personal.

Los estudiantes de la UDC pudieron probar el simulador en la sede de Oracle en Madrid

Networking y regreso a Galicia

La jornada concluyó con una sesión de networking entre estudiantes y directivos de Oracle, en la que pudieron intercambiar preguntas y experiencias sobre tecnología, empleo y futuro profesional.

Tras un breve paseo por Madrid, el grupo emprendió el regreso a Galicia con la sensación de haber vivido una experiencia diferente. Para muchas de las personas participantes, el viaje supuso un primer contacto real con el entorno profesional al que aspiran acceder en los próximos años.

“Rellenar el LinkedIn con experiencias, no solo con estudios”, resumían dos estudiantes del Grado en Inteligencia Artificial de la UDC al finalizar la jornada.