La Universidade de Santiago, tras la pérdida de contratos Ramón y Cajal: "No hay solución"

La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, ha confirmado que "no hay solución" ante la pérdida de contratos Ramón y Cajal para este año. Crujeiras, sin embargo, ha adelantado este martes que la institución baraja pedir más plazas para la próxima convocatoria.

La USC no formará parte de la convocatoria de los contratos de investigación Ramón y Cajal este año al no completar a tiempo los trámites, según se dio a conocer ayer. Se da la circunstancia, además, de que la universidad compostelana es la segunda de España en la captación de estos fondos tras Valencia.

Rosa Crujeiras explicó hoy que "fallaron los mecanismos internos": "El 28 de noviembre el Consello de Goberno aprueba una oferta de plazas Ramón y Cajal, la fecha de la presentación de esa oferta por parte de la Universidad era el 11 de diciembre. El día 9 de abril se publica la relación de centros con la oferta de plazas y, en ese momento, nosotros somos conscientes, al ver la publicación provisional, de que no figura la Universidad de Santiago de Compostela".

La rectora, en todo caso, recordó en sus declaraciones a medios durante un acto en Lugo que su equipo de gobierno tomó posesión el día 10 de abril. "Ese mismo día se consultó con el equipo que todavía estaba en aquel momento y no pudo dar una respuesta", añadió Crujeiras.

Así, el nuevo equipo contactó con la Agencia Estatal de Investigación para tratar de buscar una solución, "pero lo que sucedió es que no se hizo la tramitación". Crujeiras recordó que ella misma formó parte de esa reunión del Consello de Goberno del 28 de noviembre pero, después "fallaron los mecanismos internos".

"No hay solución a esta situación, nosotros en este momento tenemos que trabajar internamente para tratar de paliar, dentro de nuestras posibilidades, esta circunstancia para esta anualidad. Y, sobre todo, tratar de dotarnos de procedimientos y mecanismos estables y fiables que impidan que esto vuelva a suceder", ha aseverado la nueva rectora de la USC.

Institucionalmente, señaló Crujeiras, "es un problema importante", ya que dentro de la política de captación de talento el programa Ramón y Cajal es un programa "relevante" para casi todas las áreas de conocimiento.

"Empezaremos a valorar qué margen tenemos internamente de tratar en este año de paliar esta circunstancia en la medida de lo posible y también valorar de cara a la siguiente convocatoria la posible ampliación del número de plazas ofertadas", explicó la rectora, que recordó que el próximo año la convocatoria tendrá "una modificación importante", lo que supone una "incerteza".