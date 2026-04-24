Profesores de Secundaria de Galicia impartirán dos horas menos a la semana desde el próximo curso

Los profesores de Educación Secundaria impartirán dos horas menos de clase a la semana desde el próximo curso. Así lo han acordado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y los sindicatos (CCOO, UGT, ANPE y CSIF, pero no la CIG, mayoritaria en la mesa sectorial), que también impulsarán un plan para el alumnado con necesidades especiales y la bajada de ratios en Secundaria y Bachillerato.

El acuerdo establece que el horario del profesorado de Secundaria pasará de 20 a 18 horas lectivas, destinándose las dos horas de permanencia en el centro a acciones orientadas a "mejorar la calidad de los servicios". Asimismo, acordaron nuevas medidas de apoyo a los tutores y a los equipos directivos, según recoge Europa Press.

El documento también pone el foco en la diversidad, por lo que realizarán un plan que "suponga un impulso" a las necesidades educativas especiales. De esta forma, modificarán los catálogos de personal en etapas de Infantil y Primaria y ampliará el personal especialista y los orientadores en los cursos de Secundaria.

El calendario de ratios previsto en el acuerdo de 2023 se acelerará para la etapa de Secundaria. Así, adelantarán a 2028 la reducción de 30 a 25 alumnos por aula en la ESO (una medida prevista inicialmente para 2033) y, además, en Bachillerato pasarán de 33 a 30 alumnos por aula.

Román Rodríguez explicó que las propuestas serán elevadas a los órganos pertinentes con la previsión de empezar a aplicarlas desde el próximo curso, que empieza en septiembre.

Diálogo

El conselleiro de Educación ha remarcado que estas medidas "de gran calado" han sido posibles gracias al diálogo entre sindicatos y Administración, que "funciona y tiene buenos resultados". Rodríguez ha agradecido a las organizaciones sindicales su "responsabilidad y altura de miras" por "ser capaces de ceder en algunos aspectos" a lo largo de un proceso en el que la Xunta también "cedió".

"Cuando trabajamos conjuntamente, cuando tenemos altura de miras, cuando pensamos que nuestro trabajo tiene que beneficiar a lo que más importa, que son los alumnos, somos capaces de plantear acuerdos estratégicos e históricos como este, que es el segundo paso dentro de este proceso que surgió en 2023", señaló Rodríguez.

Representantes de los sindicatos presentes, por su parte, han valorado "muy positivamente" el acuerdo alcanzado y han remarcado que "trabajarán para seguir mejorando". CCOO ha destacado "dos avances muy importantes" como el refuerzo de la acción editorial y de la función directiva.

Respecto a la atención a la diversidad, ANPE ha subrayado que con estas medidas se hace un refuerzo "estable y estructural" que responde a una "necesidad creciente" y es una demanda que las familias y las comunidades educativas trasladaban "de manera continua".

UGT, por su parte, ha puntualizado que la jornada de los docentes seguirá siendo de 37'5 horas y ha resaltado "dos avances importantes" que son el refuerzo de la acción editorial y de la función directiva.