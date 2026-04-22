A Coruña celebra una nueva edición del Rebumbio Matemático con alumnos coruñeses y de Ferrol

Noventa alumnos y alumnas de 15 centros de enseñanza de A Coruña y Ferrol participarán el viernes 24 de abril en el XXV Rebumbio Matemático, promovido por la Asociación Gallega del Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA), en colaboración con el Concello. Esta actividad tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación en general y del proceso de aprendizaje de las matemáticas en particular.

"En el Gobierno local siempre vamos a estar ahí para ayudar a que este tipo de actividades educativas, divulgativas y, por qué no decirlo, también divertidas, continúen realizándose. Los profesores y profesoras hacen un trabajo extraordinario para acercar las matemáticas al alumnado y que pierda el miedo a la materia", valoró el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego.

La fase de zona del Rebumbio Matemático se desarrollará entre las 10:30 y las 13:00 horas, en el Fórum Metropolitano, con los 90 alumnos y alumnas distribuidos en 30 grupos formados por tres estudiantes cada uno, de un total de 15 centros docentes: CEIP de Sada y su entorno; CEIP San Marcos de Abegondo; Fillas de Cristo Rey, de Oleiros; Fillas de Jesús, de A Coruña; Colegio de Eirís, de A Coruña; Peñarredonda, de A Coruña; CEIP de Zalaeta, de A Coruña; Calasancias, de A Coruña; Montespiño, de Culleredo; Santo Domingo, de A Coruña; Grande Obra de Atocha, de A Coruña; Coruña British School, de A Coruña; Esclavas, de A Coruña; Cristo Rey, de Ferrol y CPR San José, de Pontedeume.

El viernes 24 también se celebrarán las fases de zona de Lugo, con 15 participantes de tres centros; Pontevedra, con 24 participantes de cinco colegios; Santiago de Compostela, con 60 alumnos y alumnas de seis centros; Vigo, con 24 participantes de cinco centros; y Ourense, con 24 estudiantes de cinco centros docentes. En total, serán por tanto 237 estudiantes de primaria de 39 centros escolares de toda Galicia los que participen en las diferentes fases zonales del Rebumbio Matemático. Los ganadores competirán el 22 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Educación de A Coruña en la fase final gallega.

El Rebumbio Matemático es una propuesta centrada en la resolución de problemas, que intenta fomentar el espíritu cooperativo trabajando en grupo, de ahí su estructura. Los retos matemáticos que se desarrollarán serán variados, de modo que motiven al alumnado participante. Se trata de niños y niñas de 6.º de primaria de los centros educativos inscritos.

La prueba de este viernes, que será la misma y simultánea para todas las zonas, consistirá en la resolución de seis problemas por parte de los tres miembros de cada equipo, que trabajarán conjuntamente de forma cooperativa. En la valoración de las respuestas primará el método de resolución empleado, su originalidad, las estrategias utilizadas, los procedimientos de representación, la expresión escrita del proceso, el uso correcto de unidades, etc., por encima de la mera solución.

Los resultados se publicarán en las webs del Concello y de Agapema el día 4 de mayo. Los tres primeros grupos se clasificarán para la final gallega, donde competirán con los ganadores del resto de las fases zonales.

El jurado de la fase final se encargará de valorar las pruebas y decidirá los equipos ganadores. Los tres integrantes del grupo mejor clasificado en el Rebumbio Matemático representarán a Galicia en la fase final española, que tendrá lugar en Barcelona en el mes de junio.