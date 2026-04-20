El proyecto estudiantil "O Dépor é da Coruña", reconocido con el Premio Mil Primaveras

El proyecto educativo "O Dépor é da Coruña", desarrollado por alumnado del IES Rafael Dieste en el marco del programa "Aquí tamén se fala", ha sido distinguido con el Premio Mil Primaveras, un reconocimiento impulsado por la Comisión de Técnicos y Técnicas de Normalización Lingüística junto al Ayuntamiento de Pontevedra.

El galardón pone en valor iniciativas que contribuyen a la promoción del gallego y, en este caso, destaca una propuesta nacida en el entorno escolar que ha logrado trascender las aulas y alcanzar repercusión social gracias a su enfoque comunicativo y su capacidad de movilización.

El proyecto se ha articulado en torno a una idea clara: la importancia de emplear correctamente el topónimo de A Coruña en el ámbito deportivo, especialmente en la referencia al Real Club Deportivo.

A partir de esta premisa, el alumnado ha desarrollado diferentes acciones de difusión y concienciación que han buscado generar conversación pública y visibilizar el papel del lenguaje en la construcción de la identidad colectiva.

Según ha señalado el jurado, una de las claves del reconocimiento es la capacidad del proyecto para conectar la reflexión lingüística con el sentimiento de pertenencia que genera el deporte, logrando trasladar un debate académico a un plano social más amplio y accesible.

También se ha valorado especialmente la continuidad del trabajo, su organización interna y su vocación de impacto, así como el hecho de que se trate de una iniciativa impulsada desde la juventud que apuesta por la acción directa y planificada para promover cambios de percepción en la sociedad.