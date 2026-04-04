Las ayudas para sufragar el trabajo de las Anpas en Galicia se podrán pedir hasta el 23 de abril
El presupuesto de estas subvenciones supera los 66.000 euros
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Las ayudas de la Xunta para sufragar las actividades y el trabajo de las Anpas se podrán solicitar hasta el próximo 23 de abril. El programa de subvenciones cuenta con un presupuesto de más de 66.000 euros que se podrán dedicar a gastos derivados de la gestión, administración, adquisición de material no inventariable y mantenimiento ordinario de las instalaciones.
Las asociaciones de madres y padres podrán realizar sus solicitudes cubriendo el formulario de la sede electrónica de la Xunta. Las ayudas varían en función del ámbito de actuación, ya que pueden optar a estas tanto las organizaciones confederadas como las federaciones de Anpas.
Estas ayudas, como apunta la Xunta en un comunicado, son compatibles con otras subvenciones de otras administraciones o entidades. En Galicia, la consellería de Educación también tiene en marcha una línea de ayudas a las Anpas que gestionan comedores escolares con un presupuesto de 1.750.000 euros, un 10% más que el año pasado.