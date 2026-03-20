La promoción de 1994 del CEIP Alborada de A Coruña busca a sus viejos amigos

Los antiguos alumnos del CEIP Alborada de A Coruña, concretamente la promoción de 1994, han puesto en marcha una iniciativa muy especial con motivo del 50 aniversario del centro: reencontrarse después de décadas y reunir al mayor número posible de compañeros.

El aniversario del colegio ha servido como impulso para recuperar el contacto perdido entre los estudiantes. Por ahora, una treintena de antiguos alumnos ya se ha organizado a través de un grupo de WhatsApp, pero el objetivo es ampliar significativamente esa cifra y lograr una reunión lo más multitudinaria posible.

Para ello, los organizadores están difundiendo un llamamiento con el fin de localizar a más compañeros de su promoción: https://chat.whatsapp.com/DHqXDKpV2Q1ALBEq0vUjit?mode=gi_t. La idea es que todos aquellos que formaron parte de la generación de 1994 puedan sumarse al grupo y participar en un reencuentro que promete estar cargado de recuerdos.

Aunque los años han pasado, hay recuerdos que no se olvidan. Ya sea en clase o en el patio, son muchas las horas las que compartieron. Es por eso que ha llegado el momento en el que se reencuentren aquellos amigos que en su día fueron inseparables y que por circunstancias de la vida se separaron.

Además, este movimiento coincide con los actos oficiales del 50 aniversario del colegio, que se celebrarán durante la semana del 20 al 24 de abril.

Entre las actividades previstas destaca la jornada de puertas abiertas del día 22, dirigida especialmente a antiguos alumnos y personas ya jubiladas, una oportunidad perfecta para volver a recorrer las aulas y espacios que marcaron una etapa clave de sus vidas.