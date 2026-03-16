Convocan en A Coruña una concentración este miércoles por el "abandono" de los centros educativos

La CIG-Ensino ha denunciado una situación de "deterioro estructural" y "abandono" en centros educativos de A Coruña por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y ha convocado para este miércoles, día 18 de marzo, una concentración frente a la Dirección Territorial de la Consellería de Educación en la ciudad herculina.

Así lo ha trasladado el sindicato en un comunicado, en el que han instado a la Xunta a dedicar "de manera inmediata" el presupuesto "necesario" para solucionar las "deficiencias estructurales más urgentes" que "afectan a la seguridad y salud", así como a que "sea transparente con el calendario de obras pendientes".

"Animamos a toda la comunidad educativa a participar en esta reivindicación. Es necesario un incremento de los presupuestos para el mantenimiento de edificios que superan, en muchos casos, los 40 años de antigüedad", han añadido, denunciando, entre otras cosas, goteras, instalaciones eléctricas "obsoletas, deficientes y peligrosas", sistemas de calefacción "anticuados" o "falta de aislamiento térmico".

"Se hace aún más vergonzosa la respuesta de la Administración, que no solo muestra su desidia, sino que por encima transmite, por boca del propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que se trata de una situación de 'normalidad'", han lamentado, al tiempo que han apuntado a Rodríguez criticando una educación que "dista mucho de ser de calidad, como tanto le gusta presumir".