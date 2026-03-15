Tres equipos de A Coruña y Vigo representarán a Galicia en la final nacional de la First Lego League

Los equipos ROBOT CITY POBRA de Ribeira (A Coruña), H4CKZ4POS de Narón (A Coruña) y Montecastelo BOT de Vigo representarán a Galicia en la Gran Final Nacional de la First Lego League en Burgos. Tras alzarse con la victoria este sábado en la duodécima First Lego League Galicia (FLL Galicia) que tuvo lugar en el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña.

En total, particiaparon en el evento más de 450 jóvenes de entre 5 y 16 años, repartidos en 53 equipos de distintos puntos de la comunidad y de Asturias. De ellos, 32 en la categoría FLL Challenge, 19 en la FLL Explore y 2 en la FLL Discover. El evento, coordinado por el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), José Antonio Becerra, pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de la FLL Galicia.

Las presentaciones de los Proyectos de Innovación se realizaron en la Facultad de Humanidades y Documentación y en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), mientras que el Juego del Robot se disputó en el Pabellón Municipal de Esteiro. Por su parte, el Auditorio de Ferrol acogió el acto de entrega de premios, ya en horario de tarde, al que asistieron participantes, autoridades y familias.

Después de una intensa mañana de presentaciones, pruebas y muchos nervios, el equipo ROBOT CITY POBRA, de MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña), alcanzó el Primer Premio Ingenier@ Soy al Ganador. Por su parte, el equipo H4CKZ4POS, de Gazapo Gestión (Narón, A Coruña), logró el Segundo Premio Universidad de Coruña al Ganador. Y el equipo Montecastelo BOT, del Colegio Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra), el Tercer Premio Campus Industrial de Ferrol al Ganador.

De este modo, los tres equipos consiguen clasificarse para participar en la Gran Final Nacional de la First Lego League que tendrá lugar, de la mano de la Universidad de Burgos (UBU), el próximo 11 de abril, en el Fórum Evolución – Palacio de Congresos y Auditorio de esta ciudad de la Comunidad de Castilla y León.

El rector de la Universidad de Coruña (UDC), Ricardo Cao, la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, y el coordinador de la First Lego League Galicia, José Antonio Becerra, fueron los encargados de entregar los trofeos a los tres equipos ganadores. Asimismo, en el acto de entrega de galardones también participaron el alcalde del Concello de Ferrol, José Manuel Rey; el director territorial de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta, Juan José Couce; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros; la concejala de Educación, Universidad y Política Lingüística, Patricia Cons; o la diputada de Empleo, Industrial, Política Demográfica y Medio Ambiente, Rosa Ana García, entre otras autoridades.

Clasificación:

- Primer Premio Ingeniera Soy al equipo ganador – ROBOT CITY POBRA, de MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña)

Segundo Premio Universidad de Coruña al equipo ganador – H4CKZ4POS, de Gazapo Gestión SL (Narón, A Coruña)

Tercer Premio Campus Industrial de Ferrol al equipo ganador – Montecastelo BOT, del Colegio Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra)

Primer Premio Concello de Ferrol a los Valores FIRST – CTRL+T, del IES As Telleiras (Narón, A Coruña)

Segundo Premio Diputación de Coruña a los Valores FIRST – MEGA RIBEIRA SUPER LEGO, de MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña)

Tercer Premio a los Valores FIRST – Brain Builders, del IES Llanes (Llanes, Asturias)

Primer Premio Xunta de Galicia al Proyecto de Innovación - ArqueOrt, del IES Ortigueira (Ortigueira, A Coruña)

Segundo Premio Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) al Proyecto de Innovación - STEAM GIRLS Las Acacias, del Colegio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra)

Primer Premio al Diseño del Robot – MEGA BUILDER TEAM, de MEGA Riveira (Ribeira, A Coruña)

Segundo Premio al Diseño del Robot – TEAM KRAKEN, del Team Kraken Robótica (Avilés, Asturias)

Primer Premio al Comportamiento del Robot – Montecastelo BOT, del Colegio de Fomento Las Acacias (Vigo, Pontevedra

Segundo Premio al Comportamiento del Robot – H4CKZ4POS, de Gazapo Gestión SL (Narón, A Coruña)

Premio .GAL a las Nuevas Promesas – NATURALAXE, del CEIP Plurilingüe A Laxe (Ferrol, A Coruña)

Premio Gabadi a la Excelencia en Ingeniería – Kraken Girls, del Team Kraken Robótica (Avilés, Asturias)

Premio al Emprendimiento – R4PZ4POS, de Gazapo Gestión SL (Narón, A Coruña)

Premio al Compañerismo Extraordinario – PEÑA BOTS, del Colegio de Fomento Peñarredonda (A Coruña)

Primer Premio al Entrenador/a – Andrea Iglesias y Lidia Abuín - NATURALAXE, del CEIP Plurilingüe A Laxe (Ferrol, A Coruña)

Segundo Premio al Entrenador/a – Irene Montenegro y María Ángeles Ruíz-Matas - Equipo Carvalho, del IES Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, A Coruña)

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) y el Campus Industrial de la Universidad de Coruña (UDC) promovieron, un año más, una iniciativa en la que colaboran la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social - dependiente de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración -, la Diputación de Coruña y el Concello de Ferrol. Además, patrocinan la FLL Galicia el Grupo Gabadi, a través de la Cátedra Gabadi UDC Avelino Llago, el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG), el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG), Gadisa, Neodyn, ERROR! Ferrol, PuntoGal y TodoOcio Narón.