Imagen de archivo de un comedor escolar.

Imagen de archivo de un comedor escolar. Shutterstock.

Educación

Anpas Galegas denuncia ayudas desiguales entre comedores de centros públicos y de concertados

Critican el "agravio económico" que sufren los centros con comedores de gestión indirecta por parte de la Xunta

Te puede interesar: Anpas Galegas exige a la Xunta que mantenga el programa de auxiliares de conversación

Publicada
Actualizada

La Confederación de Anpas Galegas ha denunciado las "graves desigualdades" en las ayudas a comedores entre los centros públicos y concertados después de que la Xunta de Galicia anunciara una línea de 3 millones de euros destinada a familias con hijos en la segunda casuística.

Inicio de la manifestación de profesorado este martes

En un comunicado, emitido por la asociación, señalan que existe un "evidente agravio económico" entre los centros con comedores de gestión directa e indirecta por parte del Gobierno autonómico. En los últimos, gestionados por empresas externas, "las familias llegan a pagar dos euros más por menú".

Asimismo, han recriminado a la Xunta que, mientras la enseñanza pública "padece problemas estructurales que afectan a las familias", desde la administración siguen destinando "importantes recursos públicos a centros privados sostenidos con fondos públicos a través del régimen de concertados".

También han detectado una "diferencia evidente en la calidad del servicio y de la comida" entre los centros con cocina propia y aquellos con sistemas basados en el catering.

Respecto a la predilección de modelos, han reivindicado el de gestión directa como la "única forma para garantizar la equidad y calidad del servicio" aunque, a su juicio, tiene aspectos mejorables como la "necesaria" profesionalización de los cuidadores.

Con todo, han exigido a la Xunta que realice una "apuesta firme por la educación pública" y han cargado contra las nuevas medidas para la enseñanza concertada por ser "una adicional en una política que avanza hacia el desmantelamiento progresivo de lo público".