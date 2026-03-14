Anpas Galegas denuncia ayudas desiguales entre comedores de centros públicos y de concertados

La Confederación de Anpas Galegas ha denunciado las "graves desigualdades" en las ayudas a comedores entre los centros públicos y concertados después de que la Xunta de Galicia anunciara una línea de 3 millones de euros destinada a familias con hijos en la segunda casuística.

En un comunicado, emitido por la asociación, señalan que existe un "evidente agravio económico" entre los centros con comedores de gestión directa e indirecta por parte del Gobierno autonómico. En los últimos, gestionados por empresas externas, "las familias llegan a pagar dos euros más por menú".

Asimismo, han recriminado a la Xunta que, mientras la enseñanza pública "padece problemas estructurales que afectan a las familias", desde la administración siguen destinando "importantes recursos públicos a centros privados sostenidos con fondos públicos a través del régimen de concertados".

También han detectado una "diferencia evidente en la calidad del servicio y de la comida" entre los centros con cocina propia y aquellos con sistemas basados en el catering.

Respecto a la predilección de modelos, han reivindicado el de gestión directa como la "única forma para garantizar la equidad y calidad del servicio" aunque, a su juicio, tiene aspectos mejorables como la "necesaria" profesionalización de los cuidadores.

Con todo, han exigido a la Xunta que realice una "apuesta firme por la educación pública" y han cargado contra las nuevas medidas para la enseñanza concertada por ser "una adicional en una política que avanza hacia el desmantelamiento progresivo de lo público".