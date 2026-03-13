Más de mil niños y niñas de A Coruña actúan en la XXIV edición del festival Intercentros

El festival Intercentros suma un nuevo año convirtiéndose en la cita musical de referencia para la comunidad educativa de A Coruña. Este viernes celebra la gala de su XXIV edición en un Coliseum lleno de familias coruñesas y con la participación de cerca de 1.200 niñas y niños de la ciudad y más de una treintena de centros educativos, escuelas de música y academias.

La gala comenzó a las 17:00 horas después de unos preparativos que llevaron buena parte de la mañana.

Este año, las asociaciones beneficiarias de las donaciones son BoanoiTe y Dano Cerebral. En el caso de la primera, centrada en el acompañamiento a personas sin hogar, lo recaudado irá destinado a la habitabilidad de un hogar de acogida donde residen ocho personas, mientras que los alimentos recogidos se destinarán a su obra social. Por su parte, Dano Cerebral destinará el importe recogido a la atención a personas con daño cerebral infantojuvenil.

Respecto a los alimentos, un grupo de voluntarios de Abanca colaboró en la recolección a la entrada del recinto donde las familias aportaron con su entrada y un kilo de alimentos.

La gala, que llenó de ritmo y música el Coliseum, contó con directos, canciones y coreografías. En total fueron 52 actuaciones en las que participaron 31 centros educativos de todo tipo de la ciudad y escuelas de música y academias.

Esta misma mañana, antes de la gala, Rodrigo Hidalgo, organizador del evento, afirmaba que "es otra gran alegría saber que a través de la música podemos ayudar a dos grandes instituciones como Dano Cerebral y BoanoiTe". Lo que empezó como "un karaoke" al estilo Operación Triunfo, 24 años después "le hemos ido dando una fisonomía donde la música y la solidaridad se han fusionado".