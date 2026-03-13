Aprobado el calendario de construcción del Centro de Innovación Industrial Inteligente en Ferrol

El Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña está más cerca de contar con un nuevo Centro de Innovación de Industria Inteligente EI3. Este viernes, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, acordaron el calendario para su construcción.

Lo hicieron en una reunión celebrada esta mañana, en la que las tres partes coincidieron en la necesidad de dar el impulso definitivo a esta infraestructura a través de la firma de un convenio de colaboración, prevista para finales del próximo mes de abril.

La inversión en el EI3 ascenderá a casi 14 millones de euros, de los cuales buena parte ya se asignaron a la UDC a través de dos anualidades del Plan de Infraestructuras Universitarias de la Consellería de Educación (5,6 millones de euros). El resto procederá de fondos europeos que la Xunta decide destinar a esta nueva infraestructura.

El acuerdo entre Xunta, UDC y Concello de Ferrol establecerá los compromisos de cada parte, así como el cronograma de aportaciones económicas que realizará íntegramente la Xunta de Galicia, en función de la evolución de las obras. El objetivo es poder comenzar las obras, que tienen un plazo de ejecución de 2 años y medio, a finales de 2026.

En este momento, la UDC ya tiene redactado el proyecto básico del edificio y muy avanzado el proyecto de ejecución. Una vez se firme el convenio, la Universidad se compromete a tramitar cuanto antes la contratación de la dirección de obra y de los propios trabajos de construcción. Por su parte, el Concello de Ferrol asume el compromiso de agilizar al máximo la concesión de la licencia de obra.

A la reunión también asistieron el secretario general de Universidades, José Alberto Díez; así como los vicerrectores del Campus de Ferrol y de Responsabilidad Social, Ana Ares; de Economía y Planificación Estratégica, Ángel Fernández; e Infraestructuras y Sostenibilidad, Sonia Vázquez, por parte de la UDC; así como la concejala de Urbanismo, Accesibilidad, Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Ferrol, Blanca García.