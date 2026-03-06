Galicia exige una solución "inmediata" para el programa de auxiliares de conversación

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha exigido al Gobierno una "solución inmediata desde el punto de vista jurídico" al programa de auxiliares de conversación cuya continuidad está en riesgo debido a "las discrepancias" entre los ministerios de Educación y de Trabajo.

Así lo ha expuesto en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participó por videoconferencia y habló por primera vez con la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, desde que tomó posesión de su cargo en diciembre del año pasado.

El conselleiro lamenta la "indefensión" que sufre Galicia y demanda a la ministra de Educación que resuelva el asunto con la ministra de Trabajo porque, de lo contrario, "ambas serán las responsables de dejar abandonados a miles de alumnos".

Román Rodríguez explica que las autonomías están "totalmente indefensas" ante las inspecciones arbitrarias del Ministerio de Trabajo a las comunidades que acarrean sanciones millonarias por exigir a los auxiliares de conversación un contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando están definidos por el Ministerio de Educación como personas que participan en un intercambio cultural.

Las comunidades autónomas del Partido Popular han reclamado este viernes a Educación que pare la tramitación del anteproyecto de ley que reduce las ratios en el aula y las horas lectivas de los docentes y establecer un grupo de trabajo para desarrollarla, mientras que desde el Departamento que dirige Milagros Tolón han respondido que la norma continuará pero aprueba constituir un grupo de trabajo para seguir con su desarrollo.

Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido que el anteproyecto de ley está ya "en el ámbito del Consejo de Ministros, está en el ámbito ya de una previsible próxima tramitación parlamentaria y tiene que seguir su curso".

Visita del conselleiro a Helsinki

En otro orden de cosas, el conselleiro ha visitado un instituto de secundaria en Helsinki (Finlandia) la Aalto University como parte de su viaje institucional al país nórdico, en donde ha valorado que ambos sistemas educativos comparten resultados académicos "paralelos" en los resultados de Pisa.

Subraya que supone "un buen punto de partida para ahondar en experiencias de éxito y aprender unos de otros". La delegación de la Xunta también se ha reunido con la gobernadora general de la región de UUsimaa y visita el centro de investigación VTT Technical Research Centre of Finland.