Imagen de los participantes en una campaña anterior. Concello de A Coruña.

Educación

Un centenar de estudiantes de A Coruña solicitan las becas de Idiomas do Mundo para estudiar en Irlanda

El programa municipal permitirá a 32 alumnos de A Coruña realizar una estancia de inmersión lingüística de un mes este verano

Publicada

El programa municipal Idiomas do Mundo ha recibido 114 solicitudes de estudiantes de A Coruña interesados en participar en una estancia de inmersión lingüística en Irlanda durante el próximo verano.

El Ayuntamiento publicó este jueves la lista de candidaturas admitidas y excluidas, primer paso antes de la adjudicación definitiva de las plazas.

Tras revisar las solicitudes, 91 han sido admitidas y 23 rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos en las bases.

A partir de ahora se abre un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones, hasta el 20 de marzo, tras el cual se publicarán las listas provisionales de personas seleccionadas y de reserva.

El programa permitirá finalmente que 32 estudiantes coruñeses, que actualmente cursan primero de Bachillerato, puedan participar en esta experiencia educativa. La estancia se desarrollará entre el 26 de julio y el 23 de agosto e incluirá un mes de convivencia y aprendizaje en Irlanda.

Las plazas se adjudican teniendo en cuenta el expediente académico del alumnado y también criterios económicos de la unidad familiar, con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de estudiantes.

El Ayuntamiento financia íntegramente el programa con una dotación cercana a los 150.000 euros, lo que permite cubrir entre el 65 % y el 100 % del coste de la estancia, en función de los ingresos familiares.