Santiago se manifiesta por un sistema educativo "inclusivo" ante "promesas incompletas"

Cientos de personas se han manifestado este sábado por las calles de Santiago de Compostela en defensa de un sistema educativo "inclusivo y de calidad" y para demandar medidas que permitan atender la "cada vez mayor" diversidad que existe en las aulas gallegas. "La diversidad es una prioridad", han clamado, según informa Europa Press.

Convocados por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público y precedidos por dos personas disfrazadas de "cabezudos" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, los manifestantes han partido de la Alameda compostelana sobre las 12:00 horas y han terminado su recorrido en la plaza de Praterías.

Entre gritos de 'A diversidade é unha prioridade'; 'Non nos fai gracia tanta burocracia'; 'Ensino público e de calidade'; 'A loita é o único camiño' y 'A Xunta de Galicia recorta e privatiza', han denunciado una situación caracterizada por "palabras vacías y promesas incompletas".

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha recogidas por Europa Press, la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha instado al Gobierno gallego a implementar políticas que "apuesten por la enseñanza pública y que atiendan a todos los niños: a los niños con necesidades educativas especiales, a los que tienen necesidades de apoyo educativo y a los niños y niñas en general".

"Lo que estamos viendo durante los últimos años es un déficit en lo que tiene que ver la atención a la diversidad y el sistema educativo gallego cambió muchísimo, no tiene nada que ver el alumnado que había en Galicia en el 2007, por ejemplo, cuando se firma ese acuerdo de catálogos que dotan los centros educativos", ha aseverado Arroxo.

Recursos

Por su parte, la presidenta de la Confederación Anpas Galegas, Isabel Calvete, ha insistido en que "no se puede permitir que ningún niño y ninguna niña se quede atrás porque no hay recursos suficientes o porque hay una mala gestión de recursos".

"Si lo que queremos es una enseñanza igualitaria, si queremos que todos los niños se sientan iguales, hay que luchar y hay que exigir a la Consellería que dote de esos recursos que son necesarios para todos", ha subrayado Calvete.

En este contexto, la secretaria nacional de la CIG-Ensino ha explicado que el objetivo de los profesores es "recuperar derechos que les fueron arrebatados y poder alcanzar otros".

Entre las peticiones a las que se ha referido está "recuperar el horario lectivo, bajar las ratios y una mayor dotación, sobre todo de recursos humanos, para poder atender como es debido a todo alumnado, pero en particular al alumnado con necesidades".

"Urge cambiar esas políticas y urge que la sociedad entienda que esto no es un problema solo laboral de los docentes, no es un problema solo de esos niños y niñas con necesidades educativas especiales, sino que es un problema de toda la comunidad educativa", ha concluido Arroxo.

