El IES de Sar de Santiago celebra una nueva edición de la Semana de las Artes y de las Ciencias

La cultura, el arte y la ciencia tomarán el IES de Sar de Santiago de Compostela para celebrar la tercera edición de la Semana de las Artes y de las Ciencias que tendrá lugar desde el 2 hasta el 5 de marzo y que nace con el propósito de crear puentes entre el conocimiento, la creatividad y la reflexión.

La inauguración oficial será este lunes, 2 de marzo, a las 10:30 horas en el Salón de Actos del IES de Sar y contará con la intervención del Premio Ortega y Gasset de Fotografía, Óscar Corral, quien ofrecerá una charla inaugural.

Entre los invitados de esta nueva edición destacan nombres como el músico compostelano Adrián Costa, quien visitará el centro el martes 3 de marzo para compartir su experiencia en el ámbito musical y creativo y el actor Diego Anido, quien mantendrá un encuentro con el alumnado el jueves 5.

A lo largo de esa semana se desarrollará un programa de actividades que incluye relatorios, talleres y encuentros con profesionales de diferentes ámbitos con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el interés por la ciencia, el arte y la cultura.

La Semana de las Artes y de las Ciencias se consolida, un año más, como una de las citas más dinámicas del calendario del centro, reforzando su apuesta por una educación integral y conectada con la realidad cultural y social.