La Universidad de Santiago celebrará una nueva edición de 'Lecciones Jacobeas internacionales'

La 17.ª edición de las 'Lecciones Jacobeas Internacionales' de la Universidad de Santiago (USC) ya tiene fecha: se celebrará del 20 al 23 de julio bajo el título Patrimonio y voces del Camino de Santiago.

Tal y como ha informado la USC en una nota de prensa, las jornadas, que contarán con expertos nacionales e internacionales que compartirán su conocimiento, convertirán la ciudad en el "epicentro del debate, la investigación y el intercambio de ideas sobre las peregrinaciones y el Camino Jacobeo".

Entre los ponentes se encuentran expertos internacionales como el catedrático de Historia del Cristianismo y de la Iglesia de la Universidad de Turín y Presidente de la Asociación Internacional para la Investigación de los Santuarios, Paolo Cozzo; o la profesora titular de Historia en la Universidad Federal de Jataí y en la Pontifícia Universidade Católica de Goiás, coordinadora de la red internacional de investigación RELICARIO sobre Arte e Historia de las Reliquias Ibéricas Cristianas, Renata Cristina de Sousa.

Además, como novedad, los asistentes a las jornadas dispondrán de traducción simultánea a través de la aplicación Wordly Al Translation and Captions, que facilitará el seguimiento de las ponencias y su traducción a cualquier idioma.

Programación

Con respecto a la programación, incluye la "peregrinación" por las calles de Santiago de Compostela de la mano del divulgador Miguel Ángel Cajigal; la visita al nuevo Museo Diocesano de Santiago de Compostela, inaugurado en enero de este año, a cargo de guías especializadas del propio centro.

También, comprende la presentación del proyecto Portomarín Virtual, ganador del premio Synergy Grant de la Unión Europea para formar parte del 3DBigDateSpace Project; la caminata por el tramo Rubiães-Tui del Camino Portugués, guiados por Rafael Sánchez; y la visita guiada a la Catedral de Tui y a la ciudad, con motivo del 800 aniversario de la seo, de la mano del profesor José Ramón Fernández, entre otras actividades.

Las jornadas estarán dirigidas por el catedrático de Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y fundador y director de las Lecciones Jacobeas Internacionales, Miguel Taín Guzmán, y el profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Cátedra Unesco sobre Migraciones de la Universidad de Santiago, Domingo González Lopo.