Arteixo (A Coruña) pide a Educación completar la renovación del tejado del CEIP Ponte dos Brozos

El Concello de Arteixo acaba de trasladar a la unidad técnica de la consellería de Educación de la Xunta la necesidad de acometer reformas integrales en las dos únicas cubiertas que no se han rehabilitado en el CEIP Ponte dos Brozos, situado en la Avenida Arsenio Iglesias en Sabón.

Se trata de un centro educativo con cerca de 1.300 alumnos que se distribuyen en varios edificios según sus edades. El complejo data de 1974 y la Xunta ha ido acometiendo obras de rehabilitación integral en sus diferentes edificios en los últimos años, cambiando cubiertas, fachadas e iluminación en colaboración con el Concello en obras en las que se instalaron también ascensores y rampas para mejorar la accesibilidad del complejo.

Desde el gobierno municipal señalan que las intensas lluvias de este invierno han destapado la necesidad de acometer la rehabilitación integral de estas dos últimas cubiertas y en las que se han detectado filtraciones. Por ello, el Concello acometerá obras en las próximas semanas, dentro de sus competencias de mantenimiento, pero insisten en que la renovación integral de las cubiertas corresponde a la Xunta.

La Xunta está realizando también obras de rehabilitación integral en el instituto Manuel Murguía y también llevó a cabo el pasado verano otro ciclo de obras en el propio Ponte dos Brozos precisamente en 2.400 m² de cubiertas, con una inversión total de 1,7 millones de euros en las dos actuaciones.

A estas actuaciones se suman a la ampliación del IES A Pastoriza por más de 2,1 millones de euros, y elevan a casi 4 millones de euros la inversión de la Xunta en los últimos meses en instalaciones educativas en el municipio de Arteixo.