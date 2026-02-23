Las familias de A Coruña ya pueden solicitar las becas comedor: plazos y bases

El Concello de A Coruña ha lanzado una nueva convocatoria de las becas comedor para el curso 2026/2027. Con un presupuesto de 2,6 millones de euros, un 15,4% más que en el presente curso, estas ayudas tienen como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades para el alumnado de la ciudad, así como facilitar la conciliación favoreciendo el acceso al servicio de comedor escolar.

Podrán optar a esta bolsa comedor los estudiantes escolarizados en centros financiados total o parcialmente con fondos públicos y que se sitúen en la ciudad de A Coruña. En el caso de los públicos, la beca cubre el coste total del comedor. En los centros privados y concertados la ayuda establece una cuantía mensual fija para sufragar parte de los gastos.

Cómo pedir una beca comedor

En esta nueva edición, el Concello mantiene los requisitos, criterios y documentación de anteriores convocatorias.

Quienes quieran solicitar esta ayuda deben disponer de un documento de identificación, que puede ser DNI, NIE o NIF provisional, estar empadronados en la ciudad y que el menor esté matriculado o tenga la matrícula solicitada para el próximo curso en un colegio de A Coruña.

También será necesario contar con una plaza asignada en el comedor escolar al inicio del curso. Cuando se concede esta ayuda, la asistencia al comedor es de carácter obligatorio.

Las solicitudes deberán formalizarse en el nombre del alumno y, en el caso de los menores, deberán ir firmadas por la madre, el padre o un tutor legal. Desde el Concello recuerdan la importancia de cubrir todos los campos obligatorios y revisar la documentación antes de enviar la solicitud, cuyo plazo límite es el 13 de marzo.

Las peticiones se podrán presentar de manera presencial en el Registro General o por correo certificado dirigido al Registro General del Concello. También se pueden tramitar a través de la web municipal.

Además, el Concello irá informando de cualquier novedad en el proceso en su página web, en el apartado de Servizos Sociais.