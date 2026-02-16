La Xunta permitirá desgravar este año los libros de texto pagados en efectivo

El Consello da Xunta acordó este lunes el proyecto de ley que permitirá, de forma excepcional, que las familias que pagaron en efectivo los libros de texto y el material escolar puedan beneficiarse de la deducción fiscal anunciada para el curso 2025/2026.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó en la rueda de prensa posterior al Consello que el objetivo es "aplicar uno de los logros en favor de las familias con niños", en referencia a la ayuda para la compra de libros y material escolar que entró en vigor el pasado 1 de julio.

La medida original permite a unas 60.000 familias gallegas desgravarse el 15 % del gasto total en libros y material escolar en la declaración de la renta. Entre los requisitos figuraba la obligación de conservar las facturas y realizar el pago con tarjeta para garantizar la trazabilidad del proceso.

Sin embargo, muchas familias desconocían que el abono en efectivo impedía acceder a la deducción, lo que generó malestar y críticas en las últimas semanas. De hecho, Anpas Galegas recurrió a la Xunta por excluir el pago en metálico dentro de estas ayudas.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha acordado una solución excepcional: permitir que este año también puedan desgravar las compras realizadas en efectivo, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en la norma.

En vigor antes de la campaña de la renta

Rueda señaló que el proyecto de ley debe estar aprobado y en vigor antes de que comience la próxima campaña de la renta, para que las familias puedan acogerse a la deducción sin problemas administrativos.

La Xunta ya había adelantado el pasado lunes que "trabajaba en una solución" para resolver esta situación. Con la aprobación del proyecto de ley en el Consello, el Gobierno gallego da el primer paso para corregir una limitación que había dejado fuera a parte de las familias beneficiarias de la ayuda fiscal.