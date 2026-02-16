El plazo para inscribirse en las oposiciones de Educación en Galicia abre el 24 de febrero

El plazo para inscribirse en las oposiciones de Educación del próximo verano abre el 24 de febrero. El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes al decreto de oferta pública de empleo de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP con 1.601 plazas en 42 especialidades, de las que casi el 87% (1.388) son de nuevo ingreso, mientras que 213 son de promoción interna.

La oferta y la orden de convocatoria de las pruebas se publicarán en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia, por lo que las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo desde el 24 de febrero.

Los exámenes se realizarán entre el 20 de junio y el 19 de julio. Una vez se publiquen los resultados, los opositores que consigan plaza participarán en el concurso de adjudicación de destinos provisionales para poder incorporarse a su puesto de trabajo el 1 de septiembre y comenzar el curso 2026/27.

La Xunta señala que la oferta pública de empleo de este año agota el límite del 120% de la tasa de reposición establecida en la normativa estatal: se convocan 120 plazas por cada 100 bajas. Estas oposiciones, asegura el Gobierno gallego, permitirán mejorar las ratios en las aulas en un contexto de descenso de matrícula.

Áreas reforzadas

Por cuerpos, se convocan 476 plazas para maestros en ocho especialidades, 852 para profesores de enseñanza secundaria en 29 especialidades y 60 plazas en cinco especialidades para profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional.

Las 213 plazas de promoción interna se dividen en 29 especialidades.

La convocatoria, añade la Xunta, refuerza áreas clave como la atención a la diversidad, con 136 plazas para profesores especialistas en Audición e Linguaxe y en Pedagoxía Terapéutica, un 46% más que en las oposiciones de 2025.

Habrá, además, 229 plazas en inglés y 54 para francés, sumando en ambos casos profesores, Secundaria y promoción interna. Algunas especialidades en las que se estaban agotando las listas de sustitución, como Latín en secundaria (35 plazas) y Soldadura en FP (14) se refuerzan.