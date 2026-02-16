Educación publica las instrucciones para la PAU 2025/26 en Galicia: así serán los exámenes

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución conjunta de la Secretaría Xeral de Universidades y la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa por la que se dictan las instrucciones para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el curso 2025/26.

Según recoge el documento, la convocatoria ordinaria de los exámenes tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, mientras que la convocatoria extraordinaria se desarrollará el 30 de junio, 1 y 2 de julio. La prueba está destinada exclusivamente al alumnado que desee acceder a enseñanzas universitarias oficiales de grado.

En concreto, la PAU se organizará en dos fases: una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria para subir nota. La fase general constará de cinco exámenes: Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir); Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; Lingua Galega e Literatura II; y la materia específica obligatoria de la modalidad de Bachillerato cursada.

Por su parte, en la fase específica, los estudiantes podrán examinarse de hasta tres materias adicionales para mejorar su calificación de admisión.

¿Cómo serán los exámenes?

Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos, con un descanso mínimo de 30 minutos entre pruebas consecutivas. Los exámenes presentarán una propuesta única de ejercicio estructurada en diferentes epígrafes, donde el alumnado deberá responder a un número determinado de preguntas.

La resolución destaca que las pruebas incluirán preguntas abiertas y semiconstruidas que "requieran pensamiento crítico, reflexión y madurez en su resolución". Las preguntas de opción múltiple solo podrán usarse de forma excepcional, siempre que el conjunto de las abiertas y semiconstruidas suponga, al menos, el 70 por ciento de la puntuación total.

Las calificaciones provisionales se publicarán el 11 de junio para la convocatoria ordinaria y el 9 de julio para la extraordinaria. Tras el periodo de revisión, las notas definitivas se darán a conocer el 18 de junio y el 16 de julio, respectivamente. En cuanto a la matrícula, el plazo ordinario para el alumnado que obtenga el título este curso será del 20 al 21 de mayo para la primera convocatoria, y del 17 al 18 de junio para la segunda.

La nota de acceso a la universidad se calculará mediante la media ponderada del 60 por ciento de la nota media del Bachillerato, calculada sin tener en cuenta la nota de la materia de Religión, y el 40 por ciento de la calificación de la fase general de la PAU. Se considerará que se cumplen los requisitos de acceso cuando la nota final ponderada sea igual o superior a cinco puntos.