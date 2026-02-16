La Diputación de A Coruña y el CITIC de la UDC acercan la IA generativa a 20 institutos

Las actividades comenzaron el pasado 9 de febrero en el IES Agra do Orzán (A Coruña)

La Diputación de A Coruña, en colaboración con el CITIC de la Universidade da Coruña, ha puesto en marcha un programa educativo pionero para introducir la inteligencia artificial generativa en 20 centros de enseñanza secundaria de la provincia. La iniciativa está dirigida al alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato y busca ofrecer una formación práctica y crítica sobre una de las tecnologías más influyentes del momento.

El proyecto combina contenidos teóricos con sesiones prácticas en aulas de informática, donde el alumnado puede experimentar directamente con herramientas como ChatGPT, Gemini o HuggingChat. El objetivo no es solo aprender a utilizarlas, sino comprender cómo funcionan, qué implicaciones tienen y cuáles son los retos éticos y sociales asociados a su uso.

Formación crítica y competencias digitales

El programa aborda el potencial de la inteligencia artificial en la creación de contenidos digitales -imagen, audio y vídeo- y analiza las oportunidades y desafíos que estas tecnologías plantean en ámbitos como la educación, el empleo o la comunicación.

La diputada de Educación, Yoya Neira, subrayó que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de la juventud, por lo que considera esencial que las instituciones públicas impulsen una formación “rigurosa, crítica y adaptada a los nuevos tiempos”. En este sentido, destacó que la clave no está únicamente en manejar aplicaciones, sino en entender sus fundamentos y promover un uso seguro y responsable.

Asimismo, Neira incidió en que la iniciativa contribuye a democratizar el acceso al conocimiento tecnológico, garantizando que el alumnado, independientemente de su lugar de residencia, pueda adquirir competencias digitales avanzadas y reducir la brecha digital.

Cobertura en toda la provincia

El programa se estructura en dos sesiones formativas de dos horas en cada instituto. Las actividades comenzaron el pasado 9 de febrero en el IES Agra do Orzán, en A Coruña, y se desarrollarán durante los meses de febrero, marzo y abril tanto en centros urbanos como rurales.

Las sesiones se llevarán a cabo en los siguientes centros:

Febrero:

IES Agra do Orzán (A Coruña): 9 y 23 de febrero IES Ferrol Vello (Ferrol): 11 y 25 de febrero IES Ortigueira (Ortigueira): 20 y 27 de febrero IES Isidro Parga Pondal (Carballo): 23 y 26 de febrero IES As Insuas (Muros): 23 y 27 de febrero IES Concepción Arenal (Ferrol): 24 de febrero y de 3 marzo IES Fene (Fene): 24 de febrero y 3 de marzo

Marzo:

IES Elviña (A Coruña): 3 y 4 de marzo IES Praia Barraña (Boiro): 4 y 13 de marzo IES Terra de Soneira (Vimianzo): 27 febrero y 6 marzo IES Sar (Santiago de Compostela): 5 y 19 de marzo IES Blanco Amor (Culleredo): 18 y 25 de marzo IES Eduardo Pondal (Ponteceso): 23 y 25 de marzo IES Mariñas (Betanzos): 24 y 27 de marzo

Abril: