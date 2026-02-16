Comienza en A Coruña la rehabilitación de la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Las obras de rehabilitación de la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas (ETS) comienzan esta semana para mejorar varias partes de la infraestructura. Los trabajos, enmarcados en el Plan Integral de Rehabilitación, Mejora Energética y Humanización (PIRMEH), tendrán una duración prevista de seis meses y una inversión prevista de 1,5 millones de euros.

El principal objetivo de la intervención en este edificio histórico, con más de 75 años y alto valor patrimonial, es corregir las filtraciones que afectan a la cubierta del edificio. Así, se sustituirá la cubierta existente de fibrocemento por una nueva de zinc, con bajantes vistas que respetan la modulación arquitectónica original, garantizando una solución duradera y compatible con el carácter histórico del inmueble.

La UDC explica en un comunicado que también se cambiarán las carpinterías exteriores, que pasarán a ser de madera, y se reparará la fachada mediante aplicación de pinturas al silicato, manteniendo y poniendo en valor los elementos patrimoniales del edificio.

Uno de los ejes fundamentales será la mejora de la accesibilidad, mediante una actuación en la entrada principal que permitirá el acceso de personas con movilidad reducida. Esta solución será respetuosa con la configuración del vestíbulo, preservando su identidad arquitectónica al tiempo que garantiza la inclusión.

Las obras incluyen además la renovación de varios aseos, que serán adaptados para cumplir criterios de accesibilidad universal, en coherencia con el Plan de Igualdad de la Universidade da Coruña, "reforzando el compromiso institucional con la inclusión y la equidad en el acceso a los espacios universitarios", según señala en un comunicado.

Medidas para que no incida en la actividad docente

La UDC ha establecido varias medidas para que la ejecución de las obras incida lo menos posible en la actividad docente de la escuela.

Así, se delimitarán las zonas de actuación y se instalará una marquesina provisional cubierta que comunique el edificio Antonio Tenreiro (principal) y el edificio de Malvinas para garantizar la seguridad de los usuarios del centro.

En el interior del edificio, habrá pantallas de protección para mitigar la dispersión de partículas y la propagación de ruidos molestos. Asimismo, en la planificación de la obra se tienen en cuenta los períodos de examen para liberarlos de los trabajos más molestos.

Enmarcadas en este plan de conservación y mejora de su patrimonio construido, la Universidade da Coruña también acometerá durante el año 2026 otras dos intervenciones de calado: el Pabellón de Colonias del Campus de Oza y el edificio Xoana Capdevielle, proyectos que están actualmente en fase de licitación.