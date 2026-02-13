La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC premia los mejores TFG sobre temática gallega del curso 2024-2025

La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa, junto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Servicio de Normalización Lingüística de la Universidade da Coruña, ha distinguido los Trabajos de Fin de Grado que mejor abordan la realidad gallega en el curso 2024-2025.

La convocatoria busca reforzar la presencia del gallego en el ámbito académico y respaldar propuestas que contribuyan a prestigiar la lengua y la cultura propias de Galicia a través de la comunicación, la creación audiovisual y las nuevas tecnologías.

En el Grado en Comunicación Audiovisual, el galardón, dotado con 300 euros, fue para "Aberto ao local", firmado por Paula López, Antía Mujico y Adela Martínez. El trabajo plantea una campaña destinada a impulsar el comercio gallego y la producción de proximidad como motor de consumo responsable. La propuesta articula una estrategia digital acompañada de un spot central y se dirige principalmente al público joven sensibilizado con la sostenibilidad y el compromiso social.

Por su parte, en el Grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos, el jurado acordó conceder el premio ex aequo a dos iniciativas, con una dotación de 125 euros cada una. Una de ellas es "Recreación virtual del Castro de Baroña", de Daniel Farrapeira, que desarrolla una recreación tridimensional del emblemático yacimiento con fines divulgativos, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina fidelidad histórica e innovación tecnológica.

El segundo reconocimiento fue para "Nuno", de Antía Iglesias y Martín Joga, un cortometraje de animación inspirado en el relato "Falar", incluido en Made in Galiza, de Séchu Sende. La pieza reflexiona, desde una mirada íntima y simbólica, sobre el crecimiento de un bebé en un entorno bilingüe y la transmisión del gallego en el seno familiar.