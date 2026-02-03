Estudiantes de la Universidad de Santiago exigen la expulsión de Luis Míguez del equipo de Rosa Crujeiras

El sindicato estudiantil Fervenza ha exigido a la candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela Rosa Crujeiras que expulse "inmediatamente" al catedrático Luis Míguez de su equipo por difundir "discursos de odio" en un blog personal.

Según ha detallado el sindicato en un comunicado, el antiguo decano de la facultad de Derecho se refería en el año 2006 al matrimonio homosexual como "un plan" del presidente Zapatero para "hundir a España en el ridículo y en el descrédito mundial".

A mayores, lo ha acusado de difundir en la época del bipartito que en Galicia existía una "intolerable imposición lingüística", discursos que "no pueden tener cabida en las instituciones educativas", ha afeado Fervenza.

"Lamentamos profundamente que discursos como estos se disfracen en candidaturas que supuestamente defienden los derechos de las personas LGTBIQ+ o apoyan medidas por la normalización lingüística", ha concluido, a la vez que ha exigido a la candidata "las explicaciones necesarias" y una "condena clara".

En este contexto, siete estudiantes de la USC de distintas facultades y de los campus de Santiago y Lugo —que crearon una cuenta en la red social Instagram para informar sobre el proceso electoral— se hicieron eco este martes del contenido de este blog y se refirieron a "un patrón reiterado de discursos excluyentes, con expresiones homófobas, contrarias a derechos fundamentales e incompatibles con los valores de la universidad pública".