ParlaCoruña 2026 trasladó el Congreso a la Facultad de Economía de la UDC

La Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña acogió ParlaCoruña 2026, una iniciativa académica que reprodujo el funcionamiento del Congreso de los Diputados y trasladó la actividad parlamentaria a las aulas universitarias, con la participación de más de 60 personas procedentes de la UDC, la USC y la UVigo.

La programación arrancó el miércoles con la sesión constitutiva, en la que los participantes juraron o prometieron acatar la Constitución, dando inicio formal a este hemiciclo universitario.

Posteriormente, se desarrollaron cinco comisiones de trabajo, centradas en Vivienda, Defensa, Asuntos Exteriores, Cultura y Hacienda, donde se debatieron posiciones, se negociaron enmiendas y se prepararon las iniciativas que el jueves fueron elevadas al pleno.

ParlaCoruña 2026 fue organizado por estudiantes de la FEE y de la Facultad de Humanidades y Documentación, junto con profesorado de la propia FEE y de la Facultad de Derecho de la UDC.

La coordinación corrió a cargo de Jorge Lorenzo Esteban, Belén Míguez Ramos, Zaira Nantón Canosa, Enzo Núñez dos Santos, Jorge Renda Pérez e Irene Rodiles Lago, mientras que el equipo docente organizador estuvo integrado por José Pablo Abeal Vázquez, Begoña Álvarez García, Gabriela A. Oanta, Andrea Teira Fachado y Laura Varela Candamio.

El evento contó además con un equipo de comunicación en redes sociales, formado por Paloma Alonso Rivas, Paula Álvarez Castelos, Candela Basoa Otero, Hugo Calvo Rodríguez, Mara Espiñeira Folgueiras, Carla García Costa e Inés Míguez Arcay, así como con el fotógrafo Alejandro Silva, desplazado desde Vigo para inmortalizar los momentos clave de la experiencia.

La iniciativa recibió el apoyo de la Diputación de A Coruña, Mara Fachado Abogados, la Cátedra Jean Monnet Derecho de la Unión Europea de los océanos: nuevos escenarios jurídico-marítimos, el Colegio de Economistas de A Coruña y Sicilia in Bocca.