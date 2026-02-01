Confirmado por la Xunta: ayudas de hasta 12.500 euros para estudiantes universitarios que figuren en esta lista

El máster es el siguiente paso académico natural tras finalizar un grado universitario, ya que permite una especialización avanzada y mejora la empleabilidad en un mercado cada vez más competitivo.

Para quienes estén pensando en ampliar sus estudios y residan en el extranjero, la Xunta de Galicia ofrece becas de hasta 12.500 euros para cursar un máster en una de las universidades gallegas.

Ayudas de hasta 12.500 euros para estudiar en Galicia

Las becas BEME ofrecen a las personas universitarias residentes en el extranjero, la posibilidad de adquirir una especialización académica de máster en una universidad pública gallega, con la finalidad de favorecer su inserción laboral y futuro profesional en Galicia.

La nueva convocatoria está dotada con 2,55 millones de euros, una cuantía que permitirá que 250 jóvenes completen su formación universitaria en Galicia, cursando algunos de los más de 95 másteres seleccionados por su alta empleabilidad en las tres universidades públicas gallegas.

La cuantía de las becas oscila entre los 8.000 y 12.500 euros, en función de la duración del máster y del continente de procedencia de la persona beneficiaria, y ayudan a cubrir los gastos de viaje, matrícula, alojamiento, manutención y suscripción de un seguro médico, en su caso.

En función de los créditos del máster, el número de cursos y el país de origen, el reparto de las ayudas quedaría de la siguiente manera:

Créditos (ECTS) Nº cursos Período de disfrute Dotación (Europa) Abono Dotación (Resto de países) Abono 60-72 1 Curso 2026/2027 8.000 euros 1er plazo: 6.000 euros 2º plazo: 2.000 euros 8.000 euros 1er plazo: 6.000 euros 2º plazo: 2.500 euros 90 1,5 Curso 2026/2027 y curso 2027/2028 11.750 euros 1er plazo: 6.000 euros 2º plazo: 2.000 euros 3er plazo: 3.750 euros 12.500 euros 1er plazo: 6.000 euros 2º plazo: 2.500 euros 3er plazo: 4.000 euros

Esta beca es incompatible con otra beca o ayuda financiada para cursar estudios de máster. No obstante, es compatible con otras ayudas (no de máster), la percepción del subsidio de emigrante retornado y con el trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

Requisitos y cómo inscribirse

Pueden optar a la beca las personas gallegas residentes en el exterior con una titulación universitaria de grado, licenciatura, arquitectura, ingeniería, diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica.

Entre los requisitos que solicita la Xunta de Galicia, figuran: ser menor de 40 años, estar en posesión de la nacionalidad española, residir fuera de España, acreditar un mínimo de dos años de residencia fuera de España inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y estar matriculado en el curso 2026/2027 en un máster universitario de los ofertados en esta convocatoria.

Asimismo, es requisito obligatorio estar vinculado a Galicia de alguna de estas maneras: ser emigrante nacido en Galicia, haber residido en Galicia de forma continua durante cinco años con nacionalidad española antes de emigrar o ser descendiente por consanguinidad de una persona nacida en Galicia.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud por medios electrónicos, a través del formulario normalizado, accesible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de abril a las 23:59 horas.