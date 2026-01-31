Educa y ABANCA entregan los IX Premios EDUCA ABANCA a los mejores docentes de 2025

La plataforma educativa Educa y la Obra Social ABANCA han celebrado esta tarde en la Sede Afundación de A Coruña la entrega de los IX Premios EDUCA ABANCA a los mejores docentes de 2025.

Educa, en colaboración con Afundación, impulsa estos galardones desde 2017 con el propósito de reconocer y homenajear la labor de los profesionales de la educación, tanto en las distintas etapas de la enseñanza reglada como en la educación no formal.

En esta novena edición, la ceremonia reunió a cerca de 300 asistentes entre premiados, docentes y un nutrido grupo de representantes institucionales entre los que se encontraban el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes del Ministerio de Educación, Santiago Roura; la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Consellería de Educación, Judith Fernández Novoa; el director gerente de Afundación, Pedro Otero, y el director general de la plataforma Educa, Víctor Arufe.

Durante la gala, se entregaron los premios a los siete docentes ganadores en sus respectivas categorías y se otorgó un reconocimiento especial a los finalistas. En total, 61 profesionales de distintos puntos de España fueron distinguidos por su compromiso y excelencia en la enseñanza.

Estos fueron los ganadores

La ganadora en la etapa de Educación Infantil fue Mari Carmen Sáez Moreno, profesora en el CEIP Cristo del Valle (Fuentealbilla, Albacete); en Educación Primaria la mejor puntuación la obtuvo Ricardo Acosta Alonso, maestro en el CEIP La Vega (Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife); en Educación Secundaria la docente reconocida fue Fina Paulos Lareo, profesora del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas, A Coruña); en el apartado de Formación Profesional se alzó con el galardón Óscar Manuel Rey Calo, también del IES Maximino Romero de Lem (Baio-Zas, A Coruña); en la categoría de Educación No Formal obtuvo el primer puesto Mireia Portero Aylagas, docente en los centros Innovación y Desarrollo Docente (Sant Cugat del Vallès, Barcelona); y en la categoría de Universidad, la mejor puntuación la obtuvo Paula Hernández Dionis, profesora en la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Cada uno recibió una estatuilla conmemorativa EDUCA, un diploma acreditativo y un premio en metálico. Como broche final, se entregó la mención honorífica a la trayectoria docente a Jose Luis Marín Carbonell, docente fallecido en la tragedia de la dana del mes de octubre de 2024 y fundador de los Colegios Siglo XXI de Valencia.

Décima edición de los Premios EDUCA ABANCA

El plazo para presentar candidaturas para la décima edición de los premios, que distinguirán a los profesores que destaquen por su buena praxis profesional en 2026, está ya abierto.

Cualquier estudiante puede proponer para el galardón al docente que admire por su entrega a la profesión y el trabajo que realiza a través del formulario disponible en la web www.plataformaeduca.org. En el caso de las categorías de Educación Infantil y Primaria serán las familias quienes deban realizar las propuestas.

Los Premios EDUCA ABANCA tienen como objetivo mejorar la visibilidad de la buena práctica docente entre la sociedad y dar voz al alumnado y a sus familias a la hora de reconocer a aquellos profesores que destaquen por su buen hacer. La iniciativa permite ensalzar la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza y también la importancia del papel que desarrollan estos profesionales en la sociedad.