La UDC de A Coruña homenajea a su alumnado excelente y a su personal por el Día de la Universidad

La Universidade da Coruña celebró hoy la entrega de premios a su alumnado distinguido, en un acto presidido por el rector, Ricardo Cao, acompañado por el resto del equipo de Gobierno de la UDC.

Durante el evento se entregaron los diplomas de los Premios Excelencia UDC al alumnado con las 51 mejores notas de admisión en las titulaciones de grado del curso 2025/2026, los 56 premios extraordinarios de las titulaciones de grado del curso 2024/2025, los 85 premios extraordinarios de las titulaciones de máster del curso 2024/2025 y los 16 premios extraordinarios de doctorado del curso 2023/2024.

También se reconoció la labor y dedicación de los 39 PDI y 15 PTXAS jubilados en 2025, así como de las 25 personas del cuerpo de docentes y personal investigador que promocionaron a un nuevo cuerpo o categoría. En total, 287 personas de la comunidad universitaria recibieron su merecido homenaje por parte del equipo rectoral.

Tras felicitar a las personas galardonadas y homenajeadas y agradecer su contribución a la universidad pública, el rector de la UDC, Ricardo Cao, reflexionó sobre "el momento convulso" actual a nivel internacional. Ante situaciones como las que están sucediendo, abogó por el papel de la Universidad, que "no es un espacio neutro ante el sufrimiento humano.

La misión universitaria solo se comprende desde la defensa de la dignidad de las personas, de la libertad de pensamiento, de la paz, de la cooperación y del diálogo. Hoy, en esta celebración, también renovamos ese compromiso cívico y ético".

Un contexto en el que, dijo, el Día de la Universidad también debe ser una jornada para la esperanza. "Celebramos la mejor aportación que podemos hacer como parte de la sociedad: formar personas para tener una ciudadanía crítica, profesionales competentes, investigadores comprometidos y personas con capacidad de liderar con humanidad. Nuestra comunidad universitaria es cada día más diversa y más abierta. Y esa diversidad es la base de la innovación, de la creatividad y de la excelencia".

Por último, realizó un breve balance de los hitos alcanzados en 2025, un año en el que, señaló, "aprobamos los nuevos Estatutos de la UDC, que redefinen con claridad nuestra gobernanza y fortalecen la participación democrática; firmamos el convenio histórico para la descentralización de la titulación de Medicina en Galicia; se redujeron fronteras gracias al impulso de la internacionalización, con la consolidación de la alianza EMERGE y la expansión de programas de movilidad. Y continuamos creciendo en investigación y transferencia".

Los premios

Cada uno de los galardones otorgados tiene características diferentes. En el caso de los Premios de Excelencia a las Mejores Notas de Admisión a la UDC, consisten en un diploma acreditativo, expedido por el rector, y una dotación económica de 565 euros, financiada con fondos de la UDC.

Por su parte, los Premios Extraordinarios de Grado están dotados con un diploma acreditativo expedido por el rector y una dotación económica de 862,06 euros, cofinanciada entre la Universidade da Coruña y el Banco Santander, y dan derecho a la exención de los precios públicos por la expedición del título de Grado.

En el caso de los Premios Extraordinarios de Máster, consisten en un diploma acreditativo expedido por el rector y el derecho a la exención de los precios públicos por la expedición del título de Máster. Por último, los Premios Extraordinarios de Doctorado cuentan también con un diploma acreditativo.

Asimismo, se agradeció la labor desarrollada por todas las personas que finalizaron su etapa laboral en la UDC por su compromiso y dedicación a la institución académica, otorgándoles un distintivo.

En el curso 2025-2026 se ofertaron en la UDC 55 titulaciones de grado en las diferentes ramas de conocimiento y más de 70 másteres.

El acto celebrado hoy coincide con la primera semana de clases del segundo cuatrimestre, que comenzó este lunes, día 26 de enero.