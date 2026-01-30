La celebración de la promoción del 75-78 de Magisterio en A Coruña: "Estamos muy ilusionados"

La promoción de Magisterio del 75-78 ha celebrado este viernes 50 años desde el inicio de sus estudios en A Coruña y lo ha hecho por todo lo alto: con una gran fiesta en Bellini en la que han participado más de un centenar de profesores.

De recibir lecciones a darlas. Ese es el destino de todos aquellos que se sientan en las aulas de Magisterio de la universidad y así ha sido para los 120 compañeros que este lluvioso viernes no han querido perderse la oportunidad de celebrar juntos una cifra tan señalada.

Y es que hace 50 años, un grupo de unas 400 personas empezaba sus estudios en Magisterio en A Coruña. Ahora, aunque están "moi dispersos", más de un centenar se han reunido en la ciudad herculina para comer juntos y celebrar que, pese al paso de los años, siguen en contacto.

"Empezamos celebrando os 20 anos de empezar e agora xa imos nos 50", explica Ana Liñares, una de las profesoras que no se ha perdido esta cita y que explica que dentro de la promoción, hay una comisión, "un grupo motor", que se encarga de organizar los encuentros.

Los docentes han estado acompañados por nueve profesores de la época, que han disfrutado de la jornada tanto como sus alumnos. "Estabamos todos moi ilusionados con este encontro porque había compañeiros aos que non volvimos a ver desde aqueles inicios", señala la maestra.

"Este encontro non rematará as celebracións xa que pensamos seguir en contacto e planificar outro tipo de encontros e viaxes. Por algo nos chaman a promoción festeira", señala la profesora.