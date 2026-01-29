La Universidade de A Coruña entrega los Premios Ícaro 2025 a Ole Sigmund y K2 Enxeñaría

La Universidade da Coruña acogió esta mañana a ceremonia de entrega de los Premios Ícaro 2025, que reconocieron al profesor Ole Sigmund y a la empresa K2 Enxeñaría. Promovidos por el Grupo de Mecánica de Estruturas de la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos, estos premios reconocen la excelencia investigadora y el prestigio internacional en el ámbito de la ingeniería civil y de estructuras

Ole Sigmund es catedrático de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) y referente mundial en el ámbito de la optimización topológica de estructuras. K2 Enxeñaría, por otro lado, es una empresa coruñesa especializada en ingeniería de estructuras con una larga trayectoria de colaboración con el GME en actividades de transferencia tecnológica y diseño de puentes.

Durante el desarrollo del acto, inaugurado por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas; el profesor Ole Sigmund impartió la conferencia titulada Topology optimization state of the art and remaining challenges, en la que abordó el estado actual y los principales retos pendientes de la optimización topológica de estructuras, un campo en el que es considerado uno de los mayores expertos a nivel internacional.

Un reconocimiento de amplia trayectoria

Los Premios Ícaro se conceden de manera ininterrumpida desde el año 2006 y consisten en un diploma acreditativo y una escultura de la artista Pilar Pérez Subías.

Los galardones establecen dos modalidades: una que premia la aquellas instituciones o entidades que hayan contribuido de forma eficaz y continuada al desarrollo de las actividades docentes, investigadoras e innovadoras del GME; y otra que reconoce al personal investigador o profesionales de la ingeniería reconocidos internacionalmente por su excelencia y por sus contribuciones relevantes en el ámbito de la ingeniería de estructuras.

A lo largo de sus dos décadas de historia, estos galardones han reconocido a numerosas instituciones, empresas, investigadores y proyectistas de referencia en el ámbito de la ingeniería civil y de estructuras.

En la modalidad de instituciones y empresas, fueron reconocidas entidades como la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, Acciona Infraestructuras, Ferrovial, SACYR Construcción, el Instituto Tecnológico de Galicia, Airbus o Array Technologies, así como profesionales y responsables institucionales como Ethel Vázquez Mourelle, conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia.

Respecto a los investigadores y proyectistas, los Premios Ícaro recayeron en figuras de prestigio mundial como José Roesset (Texas A&M University), Michel Virlogeux, Javier Manterola, Mike Schlaich, Allan Larsen (COWI), Naeem Hussain (ARUP), Eugenio Oñate (Universidad Politécnica de Cataluña) o Eduardo Fernández de la Pradilla (COWI), entre otros.

Este recorrido consolida estos galardones como un referente en el reconocimiento de la excelencia académica, profesional e institucional en el ámbito de la ingeniería de estructuras a nivel nacional e internacional.