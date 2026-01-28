El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, visitará Santiago el próximo 4 de febrero

Cada curso, el Aula Profesional ECOADE, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago (USC), oferta actividades de formación para los estudiantes de grado y máster de la Facultad para profundizar el conocimiento en las áreas en las que el estudiantado puede desenvolver su carrera profesional una vez finalizados sus estudios.

Los ciclos están divididos en dos bloques, uno por cada cuadrimestre. Juan Martínez Neira, director del Área de Desarrollo de Plexus Tech, y Sandra Sinde Cantorna, creadora de LASinde, fueron los encargados de dar comienzo a las conferencias de este curso académico el pasado 1 de octubre. En total, fueron siete las conferencias a las que el estudiantado pudo asistir durante el primer cuadrimestre, con temas a tratar y profundizar como la inteligencia artificial, el negocio bancario o la auditoría.

En este segundo cuatrimestre, el ciclo de conferencias será estrenado por el ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, quien ofrecerá una conferencia en la Facultad de Santiago de Compostela el próximo miércoles 4 de febrero.

La charla se celebrará a las 11:30 horas, y desde la facultad animan al estudiantado a no perderse esta oportunidad "de conocer de primera mano una opinión muy cualificada sobre la situación y las políticas económicas".

Los encuentros del ciclo se extenderán hasta el 15 de abril, y pasarán por la facultad nombres como Pablo Gómez, CEO de Metlabs, Juan Luis Vázquez, CEO en el Grupo Tourgalia o Margarita Rodríguez Blanco, tesorera de la Fundación Cultural da Estada.

Durante estos meses, el estudiantado podrá adentrar en temas como la ciberseguridad, las economías sin ánimo de lucro, el sistema monetario o el propio acceso al mercado laboral.