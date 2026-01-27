Profesores se encierran en un colegio de A Coruña para exigir mejoras laborales

Profesores convocados por los sindicatos CIG Ensino y STEG protagonizaron este martes un encierro en el CEIP Concepción Arenal de A Coruña para reclamar mejores condiciones laborales y denunciar la situación que vive la educación pública.

La acción forma parte de un calendario de movilizaciones que se intensificará en las próximas semanas con cierres rotativos en centros educativos de toda Galicia y la iniciativa "Martes en Lucha", con la que el profesorado busca visibilizar sus reivindicaciones ante la comunidad educativa y la sociedad.

Entre las principales demandas figuran la reducción de ratios, el refuerzo de plantillas para atender la diversidad, el fin de las jubilaciones amortizadas, la sobrecarga burocrática y la falta de libertad pedagógica. Los sindicatos también critican que haya docentes impartiendo materias fuera de su especialidad.

Los cierres comenzaron esta semana, a partir de media tarde, para facilitar la participación de docentes y familias, y se extenderán a centros de comarcas como A Coruña, Costa da Morte, Ferrol, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo u Ourense, entre otras.

Además, a partir del día 27 arrancará la campaña "Martes en Lucha", que anima al profesorado a vestir de negro y llevar mensajes reivindicativos dentro y fuera de los centros, así como a trasladar a las familias las problemáticas que afectan directamente a la calidad educativa.

Desde CIG Ensino insisten en que el conflicto sigue abierto y no descartan nuevas medidas de presión, incluida la convocatoria de huelgas, si el Ministerio de Educación no se sienta a negociar con la representación mayoritaria del profesorado.