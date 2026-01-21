Salida de la manifestación en la jornada de huelga de profesores en Galicia, en una foto de archivo.

Sindicatos convocan en Galicia "cierres rotatorios" en los colegios para las próximas dos semanas

Se realizarán en A Coruña, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte, Viveiro, Compostela, Pontevedra, Vilagarcía, Lalín, Vigo, Cangas, Ponteareas y Ourense. Los docentes también iniciarán los 'martes en loita' vestidos de negro

CIG-Ensino y STEG han convocado para las dos próximas semanas "cierres rotatorios" a partir de media tarde en centros educativos de toda la geografía gallega "para descentralizar aun más el conflicto".

En concreto, serán los martes, miércoles y jueves de las dos próximas semanas y se realizarán en centros de A Coruña, Cee, Ferrol, Lugo, Monforte, Viveiro, Compostela, Pontevedra, Vilagarcía, Lalín, Vigo, Cangas, Ponteareas y Ourense.

Así lo ha anunciado la central sindical, que también ha explicado que se trata de una medida para "llamar la atención y visibilizar delante de las familias y del alumnado las consecuencias de la política de recortes de la Consellería y explicar que las demandas del profesorado son las de toda la comunidad educativa".

Los cierres darán comienzo a partir de media tarde para "facilitar la participación de la mayor gente posible" y en ellos se prevé, tal y como ha detallado la CIG, realizar asambleas abiertas y debatir sobre futuras acciones a llevar a cabo, entre otras.

Además, ha indicado que la próxima semana también dará comienzo otra iniciativa bajo el título 'martes en loita', con la que animan al profesorado a ir a trabajar los martes vestido de negro, una acción que se desarrollará hasta Carnaval "teniendo el día 10 una significación especial".