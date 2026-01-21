Rubén Cuevas expone en A Coruña un método para reducir el impacto energético de la IA

El CITIC de la Universidade da Coruña acogerá el próximo miércoles 28 de enero, a las 12:00 horas, la conferencia "Un enfoque científico-práctico para la IA verde", a cargo de Rubén Cuevas, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid.

La sesión se celebrará en la Sala Cloud del Centro TIC y estará centrada en los desafíos ambientales que plantea el desarrollo actual de la inteligencia artificial.

La charla se integra en el ciclo "Convergencia Verde: IA para un futuro sustentable", impulsado por la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes, y abordará el elevado consumo energético, de agua y las emisiones de carbono asociadas a la IA generativa, un impacto cada vez más documentado y relevante ante el crecimiento previsto de estas tecnologías.

Durante el encuentro, Rubén Cuevas presentará la metodología desarrollada por la empresa tecnológica Hiili, de la que es CEO y cofundador, para medir con precisión el consumo energético de los modelos de IA generativa.

A partir de este enfoque, se dará a conocer GreenBrainAI, una solución orientada a optimizar el uso de estos modelos manteniendo el rendimiento para las personas usuarias y reduciendo de forma significativa el gasto energético.

El ponente cuenta con una amplia trayectoria investigadora, con más de 80 publicaciones científicas internacionales y participación en más de 40 proyectos de investigación, además de diversos reconocimientos a nivel nacional.

Su labor se centra en el desarrollo de servicios digitales energéticamente eficientes, transparencia web y privacidad.

La conferencia está dirigida a la comunidad universitaria, profesionales del ámbito tecnológico y todas las personas interesadas en una IA responsable y sostenible.

El acceso es libre hasta completar aforo, aunque requiere inscripción previa.