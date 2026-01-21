Rubén Cuevas expone en A Coruña un método para reducir el impacto energético de la IA
El profesor de la UC3M presentará en la UDC una herramienta científica para medir y optimizar el consumo de la inteligencia artificial
El CITIC de la Universidade da Coruña acogerá el próximo miércoles 28 de enero, a las 12:00 horas, la conferencia "Un enfoque científico-práctico para la IA verde", a cargo de Rubén Cuevas, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid.
La sesión se celebrará en la Sala Cloud del Centro TIC y estará centrada en los desafíos ambientales que plantea el desarrollo actual de la inteligencia artificial.
La charla se integra en el ciclo "Convergencia Verde: IA para un futuro sustentable", impulsado por la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes, y abordará el elevado consumo energético, de agua y las emisiones de carbono asociadas a la IA generativa, un impacto cada vez más documentado y relevante ante el crecimiento previsto de estas tecnologías.
Durante el encuentro, Rubén Cuevas presentará la metodología desarrollada por la empresa tecnológica Hiili, de la que es CEO y cofundador, para medir con precisión el consumo energético de los modelos de IA generativa.
A partir de este enfoque, se dará a conocer GreenBrainAI, una solución orientada a optimizar el uso de estos modelos manteniendo el rendimiento para las personas usuarias y reduciendo de forma significativa el gasto energético.
El ponente cuenta con una amplia trayectoria investigadora, con más de 80 publicaciones científicas internacionales y participación en más de 40 proyectos de investigación, además de diversos reconocimientos a nivel nacional.
Su labor se centra en el desarrollo de servicios digitales energéticamente eficientes, transparencia web y privacidad.
La conferencia está dirigida a la comunidad universitaria, profesionales del ámbito tecnológico y todas las personas interesadas en una IA responsable y sostenible.
El acceso es libre hasta completar aforo, aunque requiere inscripción previa.