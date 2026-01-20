La UDC se suma a un proyecto europeo para impulsar una nueva ganadería tecnológica en Galicia

La Universidade da Coruña participa en el proyecto europeo IAPSI, una iniciativa de I+D+i liderada por la empresa biotecnológica Bioflytech, a través de su filial gallega Alfaprogal, que busca desarrollar un sistema inteligente de precisión para optimizar la cría industrial de la mosca soldado negra.

El objetivo es sentar las bases de un nuevo modelo de ganadería estratégica en Galicia, más sostenible, tecnológica y alineada con la economía circular.

El proyecto plantea situar a Galicia en una posición de liderazgo europeo en la producción de nuevas proteínas, grasas de alta calidad y biofertilizantes, con aplicaciones en sectores como la nutrición animal, la acuicultura, el pet food, la avicultura, el porcino, la cosmética y la industria farmacéutica.

Se trata de un ámbito con alto potencial de crecimiento económico, generación de empleo y creación de riqueza, ligado a la innovación y al conocimiento.

IAPSI, acrónimo de Inteligencia Artificial y Automatización Aplicadas a Productos Sostenibles de Alto Valor Añadido a partir de Insectos, se basa en la implantación de algoritmos de inteligencia artificial capaces de controlar de forma centralizada la alimentación y las condiciones ambientales de las larvas, mejorando la eficiencia, la sostenibilidad y la trazabilidad del proceso productivo.

El sistema será automatizado, escalable y diseñado para reducir la huella hídrica y de carbono.

Para lograrlo, el proyecto incorporará sensorización en tiempo real, tecnologías de visión artificial, procesamiento de imagen, IoT, automatización avanzada y modelos predictivos, además de herramientas digitales orientadas a la eficiencia energética y de recursos. Incluso se explorará el uso de computación cuántica aplicada a la optimización industrial.

La participación de la Universidade da Coruña se articula a través de los grupos de investigación GEAMA y del CITEEC, que aportarán su experiencia en sostenibilidad, ensayos ambientales y validación científica del sistema.

Las pruebas se desarrollarán en las instalaciones productivas de Bioflytech en Palas de Rei (Lugo), con una capacidad anual de 12.000 toneladas de larva, mientras que el ITG actuará como proveedor tecnológico especializado en visión artificial y tecnologías cuánticas.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos años y un presupuesto superior a los 3,6 millones de euros, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y la cofinanciación de la Unión Europea a través de los fondos FEDER.