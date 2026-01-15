La Xunta propondrá al alumnado un reto de 24 horas sin internet y dispositivos

La Xunta, a través del Plan integral de bienestar digital, propondrá al alumnado un reto de 24 horas sin usar internet y dispositivos electrónicos; actualizará los currículos educativos y trabajará junto a empresas tecnológicas para sensibilizar sobre el "uso seguro" de las herramientas digitales en el ámbito escolar.

Así lo han avanzado este jueves en el acto de presentación del plan, que ha tenido lugar en la Cidade da Cultura de Santiago y que ha contado con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y de representantes de centros escolares, universidad y de la comunidad educativa en general.

El director xeral de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez, ha ensalzado este plan por ser "la hoja de ruta para impulsar el uso responsable de la tecnología y la convivencia saludable con los dispositivos digitales".

Todo ello con el objetivo de "garantizar el bienestar emocional en la infancia y en la adolescencia y el buen clima de convivencia".

Con un presupuesto de 7,4 millones de euros, el plan abarca un paquete de medio centenar de medidas para desarrollar a lo largo de cinco años diseñadas con las aportaciones de expertos de la docencia, de la pedagogía, de la psicología, de la tecnología y de la medicina.

Esta hoja de ruta hasta 2030 se estructura en cinco ejes de actuación y seis dimensiones de impacto tecnológico, tal y como ha subrayado la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, en concreto, las conductas de riesgo y ciberseguridad; los hábitos de vida saludables; la garantía de los derechos y de los valores democráticos; la convivencia escolar y familiar, el aprendizaje y desarrollo cognitivo y la socialización y el desarrollo personal.

Principales medidas

Este planifica actuaciones específicas dirigidas a los centros educativos, al alumnado, al profesorado y a las familias, por ejemplo el 'Contrato de vida digital', que busca fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con un documento de carácter voluntario que firmarán el centro y el estudiante, de acuerdo con la familia, relativo al uso de tecnologías fuera del horario escolar.

Por otra parte, vinculado al 'Contrato de vida digital', se desarrollará el reto 'Apagón digital', a través del cual, el alumno participante se compromete a estar 24 horas sin usar internet y dispositivos electrónicos.

Asimismo, se incorporará un sistema de autoevaluación para el alumnado, se trata del 'Modo consciente-ON', una propuesta a través de la cual el estudiante podrá identificar los compromisos cumplidos en el marco del uso responsable de internet.

En este contexto, el conselleiro se ha referido a que "la complejidad del ecosistema digital actual hace imprescindible una acción coordinada entre todos los agentes que influyen en el bienestar digital de la infancia y de la adolescencia".

Por ello, ha anunciado que el plan contempla acuerdos con el sector tecnológico para mejorar la "seguridad, privacidad y transparencia" de las herramientas informáticas.

Código gallego de buenas prácticas

Una de las cuestiones novedosas es la elaboración de un 'Código gallego de buenas prácticas tecnodidácticas', que se desarrollará junto a la industria del sector, "al que también se le brindará la oportunidad de participar en proyectos de innovación aplicada al bienestar digital, en colaboración con las universidades, centros de investigación y empresas TIC".

También ha anunciado que los currículos educativos van a incorporar modificaciones para asegurar el desarrollo de habilidades tecnológicas de los alumnos y fomentar un uso "consciente, responsable y saludable" de las herramientas digitales.

Con todo, el conselleiro ha hecho hincapié en que no se trata de un plan "sencillo", pero ha asegurado que "va a ser tremendamente positivo para Galicia".

"La tecnología es una puerta abierta al mundo, con posibilidades", ha concluido, a la vez que ha apostado por "no quitar" a los jóvenes el conocimiento sobre estas, sino por enseñarles a usarlas "de la mejor forma posible".