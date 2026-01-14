Galicia celebrará la selectividad 2026 del 2 al 4 de junio: este es el calendario completo

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Galicia se desarrollará los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, con un calendario detallado que fija horarios concretos para cada materia, según la información hecha pública por la CIUG.

La primera jornada comenzará a las 9:00 horas con la presentación del alumnado, y a las 10:00 horas tendrá lugar el examen de Lengua Castellana y Literatura II, que se prolongará hasta las 11:30 horas.

Tras el descanso, de 12:00 a 13:30 horas se celebrarán las pruebas de Historia de España o Historia de la Filosofía.

El martes 2 por la tarde, los exámenes arrancarán a las 16:00 horas, con materias como Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, hasta las 17:30 horas.

Tras el descanso, de 18:00 a 19:30 horas será el turno de Dibujo Técnico II, las segundas lenguas extranjeras (Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués) y Historia de la Música y de la Danza.

Más actividad el miércoles 3

La jornada del miércoles 3 de junio comenzará con la Primera Lengua Extranjera, que se celebrará de 9:30 a 11:00 horas. Tras el descanso, de 11:30 a 13:00 horas, se realizarán los exámenes de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

Por la tarde, de 16:00 a 17:30 horas, tendrán lugar Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II, y de 18:00 a 19:30 horas se examinarán Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

La jornada se cierra el jueves 4

La PAU 2026 se cerrará el jueves 4 de junio por la mañana, con el examen de Lingua Galega y Literatura II de 9:30 a 11:00 horas. Tras el descanso, de 11:30 a 13:00 horas, se celebrarán las últimas pruebas, entre ellas Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.