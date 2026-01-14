La Fundación María José Jove de A Coruña convoca su beca de formación artística en Suiza

El Centro de Arte de la Fundación María José Jove convoca la VI Edición de la Beca de Formación Artística para artistas interesados en cursar el Máster en Bellas Artes en el Art Institute FHNW en Basilea, Suiza. El envío de candidaturas ya está abierto y seguirá disponible hasta el próximo 15 de marzo a través del Art Institute FHNW.

La beca se integra en el marco del acuerdo de colaboración de la Fundación con la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. La prestigiosa Academy of Art and Design FHNW de Basilea tiene como misión educar y capacitar a una futura generación de artistas y diseñadores competentes e independientes.

El Instituto del Arte, que acoge la Beca, está dirigido por Chus Martínez, comisaria e investigadora. Martínez es una profesional de referencia internacional que ha sido comisaria jefe del Museo del Barrio de Nueva York; directora de la dOCUMENTA (13) de Kassel; Conservadora-jefe del MACBA; curadora de la Sala Montcada de la Fundación La Caixa; directora de la Sala Rekalde y de la Frankfurter Kuntsverein.

El Máster en Bellas Artes que desarrollan aborda, a lo largo de dos años, un examen de la práctica artística del alumnado que se presenta en forma de seminarios, simposios y talleres. Este es el único máster operativo en estos momentos en Europa con un currículum especializado en género, naturaleza y justicia social.

El alumnado, profesorado y personal que trabajan y estudian en la Academia de Arte y Diseño de FHNW hacen de la institución una comunidad multifacética de aprendizaje, enseñanza e investigación.

El Centro de Arte Fundación María José Jove es un espacio de referencia en el ámbito del arte contemporáneo, con un firme compromiso con la creación emergente, la investigación y el apoyo a nuevas generaciones de artistas. Esta beca se enmarca en el programa de becas y ayudas que desarrolla la institución con el objetivo de contribuir a la formación internacional de artistas nacidos en Galicia.