Más del 81% del profesorado gallego describe el clima de trabajo como "conflictivo"
Según una encuesta de STEG, el 87,02% del profesorado gallego considera que las administraciones no están apostando lo suficiente por la enseñanza pública, mientras que cerca del 97% afirma que la burocracia "asfixiante" le resta tiempo a su labor docente
Puede interesarte: El profesorado de Galicia se manifiesta por "el entierro de la enseñanza pública"
STEG ha alertado este lunes del "grave deterioro" que está experimentando la educación pública, así como de la "preocupación" del cuerpo docente gallego por la calidad de la enseñanza y de sus condiciones laborales.
Todo ello después de que el sindicato haya realizado una macroencuesta que refleja que más del 81% del profesorado gallego describe el clima de trabajo como "conflictivo" o "complicado".
La encuesta, de la que ha informado Europa Press, que ha contado con la participación de casi 14.000 personas a nivel estatal y de 800 en Galicia, la ha realizado STEG en colaboración con sindicatos de toda España y en ella se deja entrever el "malestar estructural" en los centros educativos gallegos.
Según los datos recogidos por STEG, el 87,02% del profesorado gallego considera que las administraciones no están apostando lo suficiente por la enseñanza pública, mientras que cerca del 97% afirma que la burocracia "asfixiante" le resta tiempo a su labor docente.
De este modo, STEG señala que los datos de esta encuesta "ponen cifras a lo que el profesorado lleva meses expresando en las calles y en las huelgas" e insiste en que "la administración educativa sigue sin atender las causas reales del conflicto educativo".
Por otro lado, más del 92% del profesorado gallego considera que su salario no se revalorizó acorde al IPC, y un 86% afirma que su salario actual "no es adecuado". En este contexto, STEG ha hecho hincapié en que el profesorado "no fue a huelga por capricho", sino porque sus condiciones laborales y salariales "llevan años empeorando".
Clima "conflictivo"
A mayores, más del 81% del profesorado describe su día a día como "conflictivo" o "complicado" y en torno al 74% percibe un aumento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, y casi el 70% también por parte de las familias.
"Esto está marcado sin duda por la falta de apoyo institucional a la labor docente y por la falta de apoyo en forma de recursos humanos (atención a la diversidad, PT, AL...), ratios inasumibles, entre otros", ha lamentado el sindicato en una nota de prensa.
Con todo, la encuesta refleja que el porcentaje de profesores que califica su trabajo como digno y adecuado es del 55,01%, "lo que evidencia una profunda brecha entre la responsabilidad social de la docencia y el reconocimiento real que recibe", subraya.
Por todo ello, STEG ha reclamado a la administración educativa que se incremente el cuerpo docente; la eliminación de la burocracia "innecesaria"; un incremento de la inversión educativa; mejoras de las condiciones laborales y salariales; apoyo institucional "efectivo" frente a los conflictos en los centros y el reconocimiento social y profesional de la labor docente.