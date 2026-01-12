STEG ha alertado este lunes del "grave deterioro" que está experimentando la educación pública, así como de la "preocupación" del cuerpo docente gallego por la calidad de la enseñanza y de sus condiciones laborales.

Todo ello después de que el sindicato haya realizado una macroencuesta que refleja que más del 81% del profesorado gallego describe el clima de trabajo como "conflictivo" o "complicado".

La encuesta, de la que ha informado Europa Press, que ha contado con la participación de casi 14.000 personas a nivel estatal y de 800 en Galicia, la ha realizado STEG en colaboración con sindicatos de toda España y en ella se deja entrever el "malestar estructural" en los centros educativos gallegos.

Según los datos recogidos por STEG, el 87,02% del profesorado gallego considera que las administraciones no están apostando lo suficiente por la enseñanza pública, mientras que cerca del 97% afirma que la burocracia "asfixiante" le resta tiempo a su labor docente.

De este modo, STEG señala que los datos de esta encuesta "ponen cifras a lo que el profesorado lleva meses expresando en las calles y en las huelgas" e insiste en que "la administración educativa sigue sin atender las causas reales del conflicto educativo".

Por otro lado, más del 92% del profesorado gallego considera que su salario no se revalorizó acorde al IPC, y un 86% afirma que su salario actual "no es adecuado". En este contexto, STEG ha hecho hincapié en que el profesorado "no fue a huelga por capricho", sino porque sus condiciones laborales y salariales "llevan años empeorando".

Clima "conflictivo"

A mayores, más del 81% del profesorado describe su día a día como "conflictivo" o "complicado" y en torno al 74% percibe un aumento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, y casi el 70% también por parte de las familias.

"Esto está marcado sin duda por la falta de apoyo institucional a la labor docente y por la falta de apoyo en forma de recursos humanos (atención a la diversidad, PT, AL...), ratios inasumibles, entre otros", ha lamentado el sindicato en una nota de prensa.

Con todo, la encuesta refleja que el porcentaje de profesores que califica su trabajo como digno y adecuado es del 55,01%, "lo que evidencia una profunda brecha entre la responsabilidad social de la docencia y el reconocimiento real que recibe", subraya.

Por todo ello, STEG ha reclamado a la administración educativa que se incremente el cuerpo docente; la eliminación de la burocracia "innecesaria"; un incremento de la inversión educativa; mejoras de las condiciones laborales y salariales; apoyo institucional "efectivo" frente a los conflictos en los centros y el reconocimiento social y profesional de la labor docente.