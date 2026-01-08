La Universidade da Coruña se suma al proyecto europeo TiBeRIUM para reforzar la defensa europea

La Universidade da Coruña (UDC) ha sido seleccionada como socio de pleno derecho del proyecto europeo TiBeRIUM (Titanium and Beryllium for European Resilience and Innovative Mineral Utilisation), una ambiciosa iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa (2021–2027) cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia, la autonomía estratégica y la capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito de las materias primas críticas, esenciales para la defensa y la seguridad europeas.

Con una financiación global superior a los 80 millones de euros, TiBeRIUM aborda junto a otros 6 proyectos, uno de los grandes retos estratégicos de la Unión Europea: garantizar el suministro seguro, sostenible y responsable de titanio y berilio, materiales clave para aplicaciones avanzadas en defensa, aeroespacio, tecnologías duales, industria verde y soberanía tecnológica. La dependencia exterior de estos recursos sitúa su disponibilidad como un elemento crítico para la capacidad de respuesta europea ante escenarios geopolíticos complejos.



El proyecto, que ha conseguido de la Comisión Europea una contribución de 8,5 millones para este propósito, a desarrollar durante el período 2026-2030, "apuesta por el desarrollo de cadenas de suministro resilientes y ambientalmente responsables, mediante la implementación de tecnologías innovadoras de extracción y procesamiento mineral con bajo impacto ambiental". Este enfoque "resulta especialmente relevante para el ámbito de la defensa europea, donde la seguridad del suministro de materiales estratégicos es un factor determinante para la innovación, la competitividad industrial y la autonomía operativa", señala el profesor Ricardo García Mira

El consorcio de TiBeRIUM está integrado por 25 entidades de 12 países —Alemania, Grecia, Chipre, Reino Unido, Noruega, España (UDC), Polonia, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Kazajistán y Uzbekistán— y está coordinado por la Universidad de Minería y Tecnología de Freiberg (Alemania), una institución de referencia internacional en el ámbito de los recursos minerales.

Refuerzo de la capacidad industrial defensiva

La Universidade da Coruña "desempeñará un papel estratégico en el proyecto, liderando el análisis de los impactos sociales, económicos y ambientales" asociados a las nuevas metodologías de extracción y procesamiento de titanio y berilio. Desde una perspectiva integral, el equipo investigador de la UDC "contribuirá a garantizar que el refuerzo de la capacidad industrial y defensiva europea se base en criterios de sostenibilidad, aceptación social y responsabilidad ambiental", indicó García Mira.



La UDC trabajará en estrecha colaboración con socios industriales, entre ellos Grupo Tenir y la Planta Metalúrgica de Ulba (Kazajistán), en el estudio de los recursos minerales de Kazajistán y Uzbekistán, ambos considerados estratégicos por la Unión Europea dentro de su política de materias primas críticas y de cooperación con terceros países.



El equipo investigador está coordinado por el profesor Ricardo García Mira, del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), y cuenta con la participación de personal investigador de ECOBAS, entre ellos el profesor Fernando Bruna (UDC), la profesora Nailya Saifulina (USC), así como la profesora Cristina García-Fontán (UDC). Su labor se centrará en evaluar el impacto social y ambiental de nuevas tecnologías extractivas, contribuyendo a modelos de explotación compatibles con los valores europeos y con los requisitos de sectores estratégicos como la defensa.



"TiBeRIUM representa un cambio de paradigma en la gestión de recursos minerales, promoviendo la transición desde un modelo tradicional basado en la exportación de materias primas hacia otro sustentado en ciencia, tecnología, innovación y generación de valor añadido, elementos esenciales para reforzar la competitividad y la seguridad industrial europea".



La participación en este proyecto posiciona a la Universidade da Coruña como un actor relevante en los grandes retos estratégicos de la Unión Europea, facilitando el acceso a tecnologías internacionales de vanguardia, fortaleciendo sus capacidades en investigación aplicada e ingeniería, impulsando la formación de personal investigador altamente cualificado y consolidando el papel del CITEEC en el desarrollo de cadenas globales de suministro de minerales críticos para la defensa y la industria europea.



El proyecto TiBeRIUM se alinea plenamente con los objetivos de la Ley Europea de Materias Primas Críticas, que subraya la necesidad de asegurar el suministro de recursos estratégicos mediante alianzas internacionales estables y sostenibles, reforzando así la resiliencia, la seguridad y la autonomía estratégica de la Unión Europea frente a los desafíos globales actuales.