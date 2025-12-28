Rebeca, profesora, sobre el gallego en El Bierzo y Sanabria: "Hay 991 inscritos en primaria y 158 en secundaria"

El interés por la lengua gallega crece en las zonas limítrofes con Galicia. En la provincia de León, El Bierzo y Sanabria destacan por concentrar el mayor número de alumnos que deciden aprender gallego o mejorar su nivel. Este auge también se refleja en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ponferrada, donde cada vez más estudiantes se preparan para obtener el Celga, el Certificado de Lingua Galega que acredita oficialmente sus conocimientos.

Para conocer de primera mano esta realidad, hablamos con Rebeca Rodríguez, profesora de gallego y jefa del departamento en funciones de esta lengua en la EOI de Ponferrada. Nos explica cómo ha aumentado el interés por el gallego entre los leoneses y leonesas, algo que se percibe en el creciente número de matriculaciones de los últimos años.

La importancia del gallego en El Bierzo y Sanabria

El gallego no es únicamente patrimonio de Galicia: en El Bierzo y Sanabria también despierta un creciente interés, como refleja la trayectoria del departamento de gallego de la Escuela de Idiomas (EOI) de Ponferrada.

Este departamento se creó en el curso 2002-2003 y, según Rebeca, "es una trayectoria de 23 años que avalan la estabilidad del departamento y el interés por estudiar gallego en la zona".

El perfil del alumnado es variado, aunque predominan personas adultas. "Al tratarse de educación no obligatoria, la mayor parte de los alumnos son mayores de edad con una media aproximada de 35 años", señala Rodríguez. Muchos buscan un certificado oficial que amplíe sus oportunidades laborales o les permita acceder a puestos de trabajo en Galicia.

Otros se acercan al idioma por razones culturales o familiares, y se ha notado "un incremento de personas que siendo del Bierzo han realizado sus estudios universitarios en la comunidad gallega". Además, hay quienes mantienen un vínculo con el idioma desde la infancia, por haber escuchado programas como Xabarín Club o por la tradición familiar.

El interés por el gallego en la zona se refleja también en iniciativas como el Dicionario do Galego do Bierzo, que recoge 15.000 palabras propias de esta variedad lingüística, con influencias del gallego, leonés y castellano.

Asimismo, el Programa de Promoción da Lingua Galega permite que centros de primaria y secundaria ofrezcan gallego de manera voluntaria. "Hay 991 alumnos inscritos en primaria y 158 en secundaria. Al final de la etapa de secundaria se les convalidan estos estudios de gallego con el diploma del Celga 3", señala Rebeca.

Matriculados en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada

El interés por el gallego se refleja claramente en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada. Este curso académico, "están matriculados 58 alumnos en la escuela de idiomas", frente a 40 en la modalidad presencial el año anterior, siendo un incremento notable. A esto se suman quienes se matriculan en modalidad libre para las pruebas de junio y septiembre.

El departamento, compuesto por tres profesores, gestiona la docencia de todos los niveles y las tareas administrativas asociadas. Rebeca explica que "hay personas que se sirven de los conocimientos adquiridos en los cursos de la escuela de idiomas para presentarse a los exámenes CELGA", mientras que otros alumnos lo hacen por mero interés cultural.

La Secretaría Xeral da Lingua Galega confirma esta tendencia, señalando que en centros no universitarios de El Bierzo y Sanabria, junto con la EOI de Ponferrada, se han alcanzado 1.207 matrículas en 2025-2026, superando las 1.079 del curso anterior.

En total, indican que "fóra de Galicia estudan galego neste 2025 máis de 4.400 persoas a través de lectorados, Institutos Cervantes ou Centros Galegos, entre outros".