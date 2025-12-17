Seleccionados los alumnos becados por la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Canadá y EEUU

El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega ha finalizado el proceso de selección de su edición 2026/2027, en la que han participado más de 7.800 estudiantes de toda España. Los seleccionados son 450 estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que cursarán el próximo curso académico 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos.

Además del requisito académico mínimo de "notable" en 3º de ESO, para llegar a la selección final debe superarse una prueba específica de inglés del programa y, en la última fase, una entrevista personal, según explica la propia entidad.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso académico en el extranjero: permiso de estudiante, viaje, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, asignación mensual, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia.

Antes de viajar a los países de destino, tanto los estudiantes como sus familias participarán en sesiones de formación para facilitar una adaptación adecuada a sus nuevos entornos. El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega otorga 80 becas a estudiantes de centros educativos de Galicia: A Coruña (39), Pontevedra (24), Lugo (10) y Ourense (7).

Las 370 becas restantes corresponden a estudiantes de centros de las otras de comunidades autónomas de España. Los alumnos y alumnas proceden de Andalucía (89), Aragón (7), Asturias (10) Baleares (5), Canarias (21), Cantabria (15), Castilla y León (19), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (32), Comunidad Valenciana (48), Extremadura (8), La Rioja (3), Madrid (58), Murcia (19), Navarra (2) y País Vasco (16).

Con los 450 nuevos seleccionados, son ya más de 5.600 los estudiantes becados por la Fundación Amancio Ortega desde el comienzo del Programa. Toda la información sobre el Programa para aquellas personas que quieran saber más al respecto está disponible en la página web becas.faortega.org.